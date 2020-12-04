蘋果日報發聲明撐下去惟當局或出動“極刑”收回壹傳媒大樓

身為壹傳媒創辦人的黎智英，因為推動香港民主運動不遺餘力而成為北京的眼中釘，光在今年至今就被逮捕四次，背上六條控罪。在“連坐法”下，黎智英的兩個兒子也曾被捕，旗下蘋果日報更被200多個警察浩浩蕩蕩進入搜查。如此艱辛環境，黎智英卻仍然堅持辦報下去，黎昨天（3日）第四次被捕當天，蘋果日報發表聲明堅持“有香港人就有蘋果，我們不會認命”。但根據民主派前立法會議員朱凱迪的分析，港府當局甚至可以出動極刑將蘋果日報連根拔，透過科學園公司收回整棟壹傳媒大樓。

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今年8月黎智英今年第三次被捕，他當時勉勵員工“一定撐下去”，但朱凱迪在facebook專頁分析指出，當局可用這次租務違約官司作為借口，收回壹傳媒位於將軍澳工業邨的大樓。

黎智英3日被捕，事緣蘋果日報在未得業主“香港科技園公司”批准下，讓“力高顧問有限公司”使用駿盈街8號壹傳媒大樓，導致該蘋果日報印刷有限公司及或力高顧問有限公司獲得利益，或導致科技園公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。因此，當局控告壹傳媒創辦人黎智英、集團營運總裁周達權和行政總監黃偉強被控一項欺詐罪。

案件在西九龍裁判法院提堂，最終周黃二人獲准擔保外出，惟國安法指定法官、總裁判官蘇惠德認為黎智英有潛逃及再犯風險，拒絕其保釋申請，還柙至明年4月16日再訊。據知，控方指科技園有權就違約一事追討1980萬元（港幣，下同）額外租金收入，並且收回現值5.16億元的相關地段。

朱凱廸在其個人Facebook專頁提出壹傳媒大樓被收回的可能性，他指出，與壹傳媒事件相關的租契條款包括：B條11項f款—附屬或關聯公司使用物業需要事先得到業主同意；B條14項—物業的任何部份都不能用作“出版及印刷報章和雜誌”以外的用途；B條15項—當業主認定物業的任何部分違反了使用協定，而租戶在六個月通知期內都不能糾正問題至業主滿意，業主可以無條件收回物業，即壹傳媒大樓。

朱凱廸稱“若果以最極端的方法執行租約，政府可以對壹傳媒大樓做什麼？”，質疑“香港科技園公司”有極大權力，包括收回權這項“極刑”，指出對持有物業的政治敵人以非常手段凍結資產以至收回物業，發生的機率已越來越高。

香港科技園公司是香港特別行政區政府設立的法定機構，其主要服務是用一站協作式支援“以科技為本”的公司和活動。現時，該公司管理自行興建的香港科學園，與及之前由其他公司管理的香港科技中心（即現時創新中心）和三個工業邨。壹傳媒大樓的所在地，就是香港科技園公司旗下的將軍澳工業邨。

蘋果日報引述某些法律界人士指出，“指控違反租約，整件事目的就是收回大樓，朱凱廸的講法亦不無道理，大家都心中有數”。