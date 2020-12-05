中國：已在控制下的香港新聞工作者

香港媒體與反對派記者所受到的壓力增大，媒體大亨黎智英身陷囹圄。

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本台RFI法文網周六（2020年12月5日）刊出記者Amaury de R.的一篇網文，介紹記者在香港處於控制之下。媒體與反對派記者所受到的壓力增大。香港媒體大亨ˎ [蘋果日報]老闆（Appel Daily）的老闆黎智英（Jimmy LAI）遭到關押。

據香港英文媒體[虎報]（The Standard）刊出的一則發生在當地電視傳媒有線新聞（i-Cable News）的故事。親北京的特首在採訪的休息期間，批評總監的提問過於溫和。香港有線新聞可是大有來頭，1993年在亞洲一馬當先開播新聞頻道，久負盛名。只是如今時移世異。上面鼓勵出席當局的新聞發布會，調查變得更加困難。在一個重組計畫的框架內，取消了40個崗位。不巧，無視當局指示者成為了目標，導致另外二十人辭職，以示支持。

這篇網文指出，香港媒體大亨黎智英被拘顯示在這場打擊親民主派的鬥爭中，還需有更大的勇氣。[蘋果日報]老闆本周因被控欺詐罪出庭受審。這顯然是個借口。但黎智英可能在2021年4月下次開庭前無法出獄。2020年8月，上百名警察搜查了其報紙的大樓，旗下數名負責人因被控勾結外國勢力而面臨北京在今年夏季強行推出的國安法的追究。

文章提到，香港親民主派有越來越多的人被投入獄中。以2019年時的運動領袖黃之鋒（Joshua Wong）為例，這是他第四次入獄。[立場新聞]（Stand News）通過刊登入獄者的書信以資鼓勵。如果說，送中法案在去年的示威後被放棄了，但當局針對親民主派的虎鉗正在收緊。而Covid-19疫情賦予了加強安全措施的理由。至於媒體大亨黎智英，他已經說不會放棄。黎智英12歲從廣東赴香港，當年身無分文。他自認對香港的自由有義務。