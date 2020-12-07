台灣美國倚重遠程預警雷達應對共軍襲擊

台海局勢緊繃之際，台灣與美國倚重部署在台灣的遠程預警雷達系統應對可能來自解放軍的攻擊。這款雷達可辨識5000公里外的導彈動向，跟蹤2000公里外導彈飛行軌跡的細節，被認為可在台海衝突和中國襲擊日本和關島美軍基地時發揮關鍵作用。

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今天12月7日南華早報網站刊文指出：在中國軍隊對台灣發動襲擊時，台灣和美國可依靠大型預警雷達系統進行應對。這是繼蔡英文總統今年10月視察新竹樂山雷達基地畫面曝光有美國人在場之後，媒體有關台灣部署美國鋪路爪（PAVE PAWS）遠程預警雷達的進一步分析和描述。

南早引述分析說，這個巨型雷達系統定位在新竹縣的樂山，海拔2,600米。隨着台海地區緊張局勢加劇，台灣部署遠程雷達系統可為台灣受彈道導彈和戰機的襲擊提供預警，這對該島和美國都變得越來越重要。

台海日本關島

而且它不僅能因應中國軍隊跨台灣海峽的攻擊，也可在中國核潛艇向美國在日本和關島基地發射導彈時，發揮關鍵作用。

該文還說，美國部署在台灣的鋪路爪預警雷達可探測從5,000公里遠處發射的導彈，檢測範圍覆蓋中國和整個南海。這款預警雷達還能在2000公里的距離，追蹤導彈正在移動的詳細軌跡。

另據網上消息，台灣總統蔡英文在今年10月視察這個雷達站時，現場有美國人出現，引起廣泛的關注。其實，這款價值14億美元，由美國雷神公司（Raytheon）建造的鋪路爪雷達預警系統自2013年以來已全面投入使用。

但在台灣有人擔心如果解放軍襲擊該島，雷達系統將成為優先銷毀的目標。台灣退休將軍，前拉法葉艦艦長孫海濤（Sun Hai-tao）表示，一旦攻擊，我們料想解放軍…會首先消除雷達系統，切斷台灣作戰數據鏈路系統。

不過，據台灣國際戰略學會理事長王昆義（Wang Kung-yi音譯）表示，台灣已投入大量資金保護該設施，包括“部署愛國者三號反導系統和本地開發的天弓2號和天弓3號防空導彈，以及GPS干擾系統防止解放軍（PLA）準確定位該地點。

該文指出，台灣有批評人士認為，這是在為美國建造的雷達設施。該系統的成本也受到質疑。除了建築成本外，台灣每年要花費2460萬美元來​​維護該設施。由於台灣尚未獲得核心技術，因此必須由美國技術人員進行關鍵的維護工作。而且台灣已確認與華盛頓共享情報。

共享情報

台北淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲（Su Tzu-Yun）教授認為，鑒於南中國海和台灣海峽已成為潛在的衝突爆發點，台灣與美國之間的情報共享非常重要。

他表示：鋪路爪 PAVE PAWS遠程預警雷達功能強大，可以檢測潛艇發射的彈道導彈襲擊。與美國實時共享情報意味着它可以幫助跟蹤和應對來自解放軍的任何水下導彈襲擊。在過去十年，解放軍在南海建立了一支潛艇艦隊，並擴大了在東海和南海的存在，以應對美國在該地區日益增加的軍事活動，其潛艇可能會從南海向美國在日本和關島的設施發射導彈。

台北市政府資助的智囊團國防與安全研究所的研究員歐錫富(Ou Si-fu)指出，解放軍在海南島南部海岸基地的潛艇很容易避免在南中國海2000米至4000米的深度被發現。

他在該研究所最新一期《國防安全簡報》中說：“配備彈道導彈的解放軍PLA核潛艇可以躲藏在水下，從而避免第一次打擊，並成為反擊的可靠威懾力量。”

他表示，中國海軍新一代潛艇將裝備JL-3導彈，估計射程可達14,000公里，這使美國遙不可及。他說，這就讓樂山的預警雷達系統對台灣和美國之間的安全夥伴關係更加重要。