蘋果日報創辦人黎智英獲2020無國界記者組織特別獎

在全球維護新聞自由的非政府團體無國界記者8日在台北舉行2020年新聞自由獎頒獎儀式，並向香港創辦人黎智英頒發特別獎，以此向在北京壓力下日益新聞自由空間日益收窄的香港獨立媒體表達支持。無國界記者將2020年的勇氣獎頒發給了俄羅斯記者艾蕾娜-米拉石娜，埃及出版人及網絡媒馬斯赫的共同創辦人阿塔拉獲得新聞獨立獎；阿富汗Merman Radio電台獲得了今年的“影響力獎”。

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無國界記者組織在頒獎公報中指出，鑒於香港新聞自由狀況在北京壓力下不斷惡化，評委希望向蘋果日報創辦人表達特別支持。因為蘋果日報目前是香港少有的尚敢公開批評中國 政權的媒體，並在去年大篇幅報道了港人的反送中抗爭運動。

不過，黎智英幾天前被控“詐騙罪”，雖然相關調查尚未結束，但裁判法庭還是決定對他臨時拘押至明年4月。黎智英8日就此項判決提出上訴。

黎智英的兒子黎崇恩代表父親從無國界記者組織榮譽董事吾爾開希手中接過了獎項。曾經是中國八九學運領袖人物之一的吾爾開西指出，劉曉波和黃琦都曾經因為他們的勇氣獲得無國界記者的獎項。劉曉波2017年死於中國獄中，而黃琦還在坐牢。他對黎智英也因為坐牢而不能親自參加頒獎活動頗有感慨：

吾爾開希：“2020年是很特別的一年，最特別之處當然是新冠疫情在全球肆虐，但是，對於香港人來說，他們自去年就走上街頭抗爭，堅持到現在，這一年也是意志對決的一年，全世界在經歷了新冠疫情的肆虐，經歷了香港人的抗爭，再加上有上百萬維吾爾人被關押在集中營等，這些話題讓全世界意識到中國共產黨政權是一個對世界文明的直接威脅。這個世界用了30多年，從1989年的天安門事件，到2020年，才慢慢意識到自己養虎為患。這種綏靖政策導致今天人類現代文明受到衝擊。“

“無國界記者組織是一個主張追求真相、追求新聞自由和言論自由的組織。在21世紀，我們還需要用把人投入監勞作為說真話的代價，這本身就意味着我們的工作還很艱巨。黎（智英） 先生作為這種勇敢的一名代表獲得這個獎項，讓我們感覺非常……很遺憾，他不能來領獎，別人不能來是因為新冠疫情，他不能來是因為他在坐牢。所以，我今天給他頒獎時相當感慨。”

據吾爾開希介紹，無國界記者的特別獎通常是由頒獎儀式主辦地的評委評選。今年台灣的評委與無國界記者共同決定，針對2020年這個特殊的年份，將獎項頒發給香港的媒體同仁。

獲得無國界記者組織“勇氣獎”的俄羅斯記者艾蕾娜-米拉石娜是yi名調查記者，專註報道車臣共和國時事，常常受到人身襲擊、死亡威脅，也遭遇新聞審查，但她始終堅持報道被看作敏感的車臣話題。

“獨立獎”獲得者，埃及女性阿塔拉則引文新聞調查和採訪多次遭遇警方搜查和問話。

獲得“影響力獎”的Merman Radio電台則是阿富汗境內一個無視塔利班民兵威脅以及安全部門警告，仍然致力於推動女性事業的媒體。15名團隊成員皆為女性。