周庭申請保釋被拒表示遺憾失望 黃之鋒林朗彥亦提上訴

前香港眾志成員周庭被指去年6月21日包圍灣仔警察總部，承認煽惑他人明知而參與未經批准集結，以及參與未經批准集結罪，被判囚10個月。裁判官12月9日對她提出的保釋申請加以拒絕，並宣布周庭需繼續服刑。周庭後通過律師表示，對被拒保釋感到遺憾失望。據了解，前香港眾志秘書長黃之鋒和主席林朗彥亦已向法庭申請上訴刑期。

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周庭星期三由香港資深大律師駱應淦代表，申請保釋。據報，她今次出庭比上次判刑時顯得較為精神，開庭前坐在犯人欄與律師商談幾句時，雙手合十，略顯忐忑，亦不時望向公眾席，與庭內支持者眼神交流。但她在被拒保釋後，神情獃滯。據立場新聞報導，周庭向高院申請保釋被拒之後，需返回監獄服刑。而於散庭後，多名警員在高院囚車出入口位置戒備，亦有警員背有各色警告旗幟，包括警告違反《港區國安法》的紫色旗。

警方還於現場不停播放有關限聚令廣播，要求在場人士不要進行多於兩人的聚集，警方並要求在場採訪的記者佩戴記者證。多人在法院等待囚車，但車閘外設有鐵馬並有警員駐守，阻止市民接近囚車，每當有囚車出來，他們也會向囚車用力揮手。

在法官張慧玲聽取雙方陳詞，並宣布拒絕周庭保釋申請後，周庭透過律師表示，對申請保釋被拒感到很遺憾及失望，並透露她現時仍未能完全適應監獄生活，身體狀態欠佳。據報，她還呼籲公眾繼續關注其他在囚人士及抗爭人士。此外，分別被判入獄13.5 個月及 7 個月的黃之鋒及林朗彥，亦已就刑期向香港高院提出上訴申請。周庭則於上周四在獄中度過了24歲生日。黃之鋒和林朗彥亦仍在獄中服刑。