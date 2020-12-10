日本遵循美國制裁 促當地銀行凍結林鄭等人賬戶

《南華早報》12月10日引述一名日本國會議員的話指，日本政府遵守美國的制裁禁令，要求有與美國營運的日本銀行，凍結香港特首林鄭月娥等人在該國的賬戶、或不批准他們在日本開設賬戶。

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日本立憲民主黨眾議員松原仁表示，“相信此舉會惹怒中國共產黨”。他稱，今次的制裁安排也涵蓋其他10位在今年8月被美國制裁的中港官員。熟悉日語的香港前立法會議員區諾軒則介紹稱，日本政府的回覆是“不評論個別個案”，但認為會要求與在外國有據點的金融機構，按照外國的規定製訂政策，而且要遵從的更為嚴格。

報導指，日本政府是在星期二回應松原仁書面提問時披露此事，而這個做法將會使林鄭月娥在日本的任何交易也不被允許。報導引述松原仁的話稱，即使林鄭有關的交易非於美國的司法管轄區，日本的銀行也不應為她處理，這甚至乎令相關人士在日本置業也有困難。他表示，今次的制裁安排也涵蓋其他10位8月時被美國制裁的中港官員，相信此舉會令中共黨員把資產撤離日本。

據報，日本政府的聲明指出，“日本政府要求擁有海外辦事處的日本財務機構，考慮（美國）的制裁法律和規管。”但聲明並沒有提及到日本旅遊的限制。松原仁稱，大部份日本人也相當同情追求民主的香港人，認為日本政府應幫助港人，公開批評北京。