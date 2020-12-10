江啟臣：國民黨需面對白色恐怖錯誤 民進黨：守護得來不易的自由

12月10日是每年的國際人權日。中國國民黨主席江啟臣當天在出席活動時表示，作為威權時代唯一的執政黨，國民黨必須很謙卑、真誠的面對過去白色恐怖的錯誤，而真相、撫慰、和解，是追求轉型正義唯一的道路。此外，民進黨亦表示，在國際人權日之際，感念美麗島事件受難者以及所有黨外前輩的奉獻，成就了現在的台灣民主；民進黨會持續捍衛台灣的民主，也期盼大家持續關心與參與，守護得來不易的自由。

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據中央社報導，江啟臣周四上午與黨務主管參訪國家人權博物館，參觀過去審判白色恐怖受難者的法庭，以及刻有政治受難者的紀念碑；江啟臣在紀念碑中，找到自己過去的親人，也讓他在受訪時，情緒略顯激動。江啟臣稱，今天是國際人權日，也是美麗島事件41周年，這一天對台灣民主的意義非常重大，他帶着年輕的黨務主管見證、省思、檢討；歷史不能忘記，轉型正義需要真相、撫慰、和解，這是在面對過去這段歷史傷痕，以及追求轉型正義，唯一的道路。

江啟臣說，看到過去歷史上，因為白色恐怖，言論自由遭受迫害的民眾，其中包括他的伯公，伯公的名字刻在紀念碑上，他心裡感到難過與遺憾。他指出，作為威權時代唯一的執政黨，國民黨必須很謙卑、真誠的面對白色恐怖的錯誤，尤其是對於政治受難者與家屬，國民黨更有必要展現謙卑、反省的態度。他提出，歷史必須解密，真相必須公開，才有可能和解，沒有永遠保密的歷史，也沒有不能解密的歷史，更沒有不能公開的真相。

民進黨同樣表示， 1979年的今天，也是美麗島事件發生的日子；那一年，以美麗島雜誌社為主的黨外人士，拿著象徵人權的火把，聚集在高雄圓環，訴求民主與自由，要求政府結束長年的黨禁和報禁。民進黨說，獨裁者面對自由的追求，選擇了鎮壓，全面性逮捕黨外人士，暴力用刑、逼寫自白書。在審判期間，更發生林宅血案，震驚全台灣。

民進黨指出，面對鎮壓的恐懼，被逮捕的黨外人士沒有選擇退縮，而是在法庭上，堅定地說出對民主價值的信念；引起了社會的迴響，不僅政治犯的家人、朋友，選擇繼續創辦雜誌、投入選舉，還有更多互不相識的民眾，默默出錢出力，一波接著一波，讓民主運動延續下去。

民進黨續指，獨裁者的鎮壓，平息不了自由的渴望，相反的，鎮壓激起更大的反對聲浪，最後迫使獨裁者妥協。美麗島事件是台灣民主轉型的契機，也是台灣人永遠的精神資產。這些前輩，也都是台灣邁向民主自由的偉大先驅。回首歷史，民進黨稱，感念美麗島事件受難者以及所有黨外前輩的奉獻，成就了現在的台灣民主；會持續捍衛台灣的民主，也期盼大家持續關心與參與，守護得來不易的自由。

以美麗島雜誌社成員為核心的黨外運動人士，於1979年12月10日組織群眾進行遊行及演講，訴求民主與自由，終結黨禁和戒嚴。期間有一些二十餘歲不明人士混入群眾中朝演講者投擲雞蛋進行挑釁。外圍的鎮暴部隊則將群眾完全包圍住，並往裡面釋放催淚彈，以及照射強力探照燈朝群眾逼近，並逐步縮小包圍圈，終至引爆警民衝突。事件後，台灣警備總司令部大舉逮捕黨外人士，並進行軍事審判，為台灣自二二八事件後規模最大的一場警民衝突事件。美麗島事件中，黃信介、施明德、呂秀蓮、陳菊、姚嘉文等因此進了監獄，當時的辯護律師陳水扁、謝長廷由此步入政壇，宋楚瑜作為國民黨官員開始嶄露頭角。