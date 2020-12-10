英國賀知義勳爵獲任命為香港終院非常任法官 國安法後首位

在聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）首次針對性地敦促香港的司法部門須捍衛港人獲得公正審判權利之際，由建制派壟斷的香港立法會，通過任命英國最高法院副院長賀知義勳爵出任終審法院海外非常任法官，三年的任期由明年1月生效，成為《港區國安法》生效後第一位通過任命的海外法官。不過，議員發言時，不斷時藉機批評法官量刑，更有議員指港府任命法官時應考慮政治含義，建議當局任命包括文萊在內的東南亞國家的法官。

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中國官媒和香港建制派近年不斷批評香港的海外法官，《港區國安法》生效後，更出現來自澳洲的終審法院非常任法官施覺民(James Spigelman)請辭事件，而建制派針對被指輕判反修例案件被告的法官，情況進一步加劇，而港府則不時就被指輕判的反修例人士個案提出司法憂核或上訴，令絕大部分相關個案的判刑加重，變得「更具阻嚇力」，而泛民主派人士被檢控後，往往難以獲得保釋，以致出現「未審先囚」的現象。情況引起巴切萊特關注，她在9日發出的新聞稿，首次針對司法系統發言。

在香港，民主派請辭後的立法會，昨日審議經司法人員推薦委員會推薦和行政長官接納的賀知義勳爵為終審法院非常任法官，發言的建制派議員雖沒有反對賀知義勳爵的任命，但就在辯論中質疑終院非常任法官的來源，當中，有中聯辦「契仔」之稱的何君堯質疑香港現時挑選終海外法官的範圍過於狹窄，只任命來自英國、澳洲及新西蘭等國的法官，反而來自文化與香港接近的新加坡、馬來西亞等國則不受青睞，質問難道港府認為文萊和南非的法官會較英國和澳洲的法官差嗎？他認為，港府應從任何普通法適用地區廣納人才，任命時更需考慮政治含義。

留在議會中的「惟二」非建制派議員鄭松泰則表示，委任外籍法官是香港與外國普通法系的連繫，現時仍有外國法官願意接受委任，意味他們對香港法治仍有一定程度的信任；相反，若外國法官不接受委任，意味作為普通法系一員的香港，將與外國脫勾。

化表中小企的自由黨，其黨魁鍾國斌亦認為，邀請英、澳等地的海外法官坐鎮香港司法系統，是對香港的信心保障，有利維持香港的國際金融中心地位，亦是中港兩地的重要區分。他更建議律政司長鄭若驊多向海外遊說，以消減英國外相藍韜文稱將考慮停止派遣法官來港的有害言論的負面影響。

政務司長張建宗響應時表示，新加坡、馬來西亞等地區在法律制度上和香港差距相對比較大，而終院海外非常任法官所屬的司法管轄區，均是和香港法律體制最近似的普通法適用地區。