蔡英文：人權是基本優先價值 台灣經驗可給國際社會獨特貢獻

台灣總統蔡英文在12月10日國際人權日表示，人權之路沒有盡頭，在台灣依然有改變在發生。她說，往後不管是推動政策改革、或個別公務員的日常工作中，“人權都會是基本而優先的價值”。她亦指，台灣人權經驗可以為國際社會帶來獨特貢獻。

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蔡英文當天在出席台檢察院國家人權委員會活動時表示，觀展時回顧人權觀念起源、台灣追求民主的辛苦過程，展覽內容是漫長歲月的縮影，是民主前輩付出代價，才一點一滴累積而成；在國際人權日這天，要共同緬懷前人貢獻。她說，人權之路沒有盡頭，在今天的台灣，依然有改變在發生；8月人權會正式運作，讓台灣終於有符合“巴黎原則”的獨立人權機構，不斷為人權保障工作創下里程碑，陳菊也帶領人權會調查人權侵害事件，發表兩公約獨立評估報告，積極推動政府機關間合作，協助各部門推動人權教育。

蔡英文說，人權也是台灣走向世界、開啟國際合作的方法，透過國際合作，向國際宣示台灣對人權承諾、人權工作和國際接軌。她稱，希望透過強化交流，透過國際人權工作經驗學習分享，為台灣帶來更多新的觀點與啟發。作為40年前因美麗島事件入獄的親歷者，同樣出席活動的陳菊指，感謝台灣社會，大家勇敢追求自由、民主，努力希望台灣社會能夠公平、正義；歷經二二八事件、50年代白色恐怖，再到美麗島事件，當時的氛圍那麼恐怖，但台灣人民追求自由、民主的信心、決心，從來沒有改變。

蔡英文另在出席為“第15屆亞洲民主人權獎頒獎典禮”錄製的視頻中表示，回顧台灣的民主人權道路，“我們走得艱辛，但不孤單”。她說，過去，台灣面對威權統治以及艱巨的人權議題，都能夠團結合作，一步一步地帶來突破和改變。她稱，這也是台灣跟海外夥伴，一起走過的路。蔡英文提出，台灣有決心在促進國際人權上扮演更積極角色，做人權理念的散播者和培育者，讓共同信念在世界各地開花結果。她續指，台灣人權經驗可以為國際社會帶來獨特貢獻。