蔡英文：台灣不願與中國永久對立但堅決捍衛自由生活方式

台灣總統蔡英文今天應華府智庫「哈德遜研究所」邀請，在該所在線年終慶祝活動發表錄像演說指出，台灣不願與中國永久對立，但堅決捍衛自由的生活方式。

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她說，近來台灣對海峽對岸與日俱增的挑釁高度警戒，解放軍戰機和船艦頻繁穿越海峽中線，升高兩岸擦槍走火和誤判的風險。中國罔顧台灣2300萬人民，百般阻撓台灣參與衛生、飛航安全、國際警察合作、氣候變遷等國際組織；並惡意散播假訊息，煽動人民懷疑政府，挑戰台灣民主社會的弱點。

她說，這不是台灣期待的兩岸關係，台灣尋求的是建設性的兩岸對話，在不預設前提下，和平解決歧見，她認為，雙方有必要本於相互尊重、善意和理解，設法和平共存，這向來是她兩岸政策的基礎，這個立場最符合區域和平穩定的利益。

蔡英文並指出，「台灣2300萬人民不願永久的對立，但堅決捍衛自由的生活方式」，當務之急是鞏固最寶貴的資產－民主制度；政府以負責任的方式，公開透明地處理假訊息；通過立法，以因應中國對台灣政治上的惡意影響，並和美國及其他國際夥伴共商媒體識讀及課責治理等議題，以實際行動向區域傳達民主進程的韌性。

她說，台灣堅決走不同的路，因此，勢必須制止軍事冒險主義，以在日益加劇的軍事緊張局勢中捍衛自己；過去四年多來，她履行了增加國防預算的承諾，估計，明年台灣的一般國防支出將達到149億美元，佔國內生產總值（GDP）的2.2%以上，她相信這樣的趨勢會持續下去。

蔡英文說，更重要的是，一定要投資在對的裝備和訓練上。她感謝美國依照台灣需求，出售新型戰機，提升不對稱戰力；強調安全關係是台美關係重中之重，期待與美國進一步討論共同關切的國防情勢。

「哈德遜研究所」在線年終慶祝活動聚焦在美國及盟友所面對的重大挑戰及因應之道，由首席營運長華特斯（John Walters）主持，並由所長溫斯坦（Kenneth Weinstein）為蔡英文引言，與談者還包括以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu ）、美國聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）、聯邦眾議員摩爾頓（Seth Moulton）及聯邦眾議院共和黨黨團會議主席錢尼（Liz Cheney）等。