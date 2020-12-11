中國駐英使館反對英部長見羅冠聰 羅對英人權制裁迴避香港問題表失望

中國駐英國大使館12月10日針對英國內政部長帕特爾（Priti Patel）會見已解散的香港眾志創黨主席羅冠聰一事表示堅決反對，並敦促英方立即糾正錯誤、採取措施消除不良影響。帕特爾9日與流亡在英的羅冠聰會面。她並通過聲明表示，英國會與香港人在一起，兌現保護和捍衛港人自由的承諾。

廣告 繼續瀏覽後續

針對此次會面，羅冠聰隨後表示，感謝英國政府在此關鍵時刻提供英國國民（海外）護照（BNO）計畫，令部分港人免受政治打壓。同樣就這一事件，中國駐英國大使館發言人宣稱，“港獨”組織香港眾志創黨主席羅冠聰涉嫌煽動分裂國家、勾結外國或境外勢力危害國家安全，正被香港警方通緝。

中使館稱，英國內政大使帕特爾堂而皇之會見中國警方通緝犯，明目張膽為“港獨”分子撐腰打氣，嚴重干涉中國內政和司法主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，也完全違背英方不支持“港獨”的立場。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促英方立即糾正錯誤，並採取措施消除不良影響。

此外，英國政府星期三在國際人權日公布，根據英國“全球人權制裁機制”，制裁 11 名分別來自俄羅斯、委內瑞拉、岡比亞及巴基斯坦的官員和政客。這一制裁名單未有包括中港官員。羅冠聰隨後在接受《衛報》的專訪中表示，對英方決定感到失望，形容英方不制裁中國官員的原因並非缺乏證據，而是政治考慮。

羅冠聰說，“這不可能是缺乏證據的問題。"他續指，“這是一個政治決定。我真的認為這關乎英國的這種對衝策略，我希望它能結束。對中國沒有什麼可期待的，對中國共產黨也沒有什麼可幻想的。”據悉，多名英國議會議員本周曾向英國外交部亞洲事務國務大臣亞當斯（Nigel Adams）施壓，要求他對參與逮捕香港民主派人士的中港官員進行制裁。亞當斯表示，這個問題正在考慮之中。

此前，香港立法會 4 名民主派議員被取消資格之後，亞當斯在被議員問到是否考慮制裁香港特首林鄭月娥時亦曾表示當局正考慮制裁目標。宣布對上述11名侵犯人權的外國官員進行制裁時，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）強調，“全球英國將站在民主、人權和法治的立場上，作為世界上的一股向善力量。”英方稱，正在與美國協同行動，而美國也在星期四當天宣布了新一輪就人權問題和反腐的制裁行動。