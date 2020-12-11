江啟臣與馬英九召開記者會 聲援中天批“獨裁”

台灣中天新聞台執照12月11日到期，12日凌晨零時起將無法在有線電視播出。國民黨主席江啟臣、前總統馬英九星期五召開國際記者會，聲援中天。一身黑色西服領帶的馬英九在會上說，他懷著沉痛心情，穿上平常參加公祭的衣服，哀悼台灣即將消失的新聞自由。

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據中央社報導，國民黨當天上午召開國際記者會，呼籲國際社會共同關切台灣當前執政者關掉一家電視新聞台，對台灣長久以來保障言論開放與新聞自由所造成的傷害。會上，有媒體問到，藍營指當局侵害言論自由，但無國界記者組織（RSF）日前則評論此事無關新聞自由；馬英九表示，無國界記者組織這樣的說法，與多數人想法不同，不像新聞從業人員該有的說法。

江啟臣說，前總統陳水扁任內，原本決定不準7家電視台換照，無國界記者組織當時認為是違反新聞自由，但對中天案卻立場轉變，令人好奇與不解。他亦稱，中天只是個案，國民黨在意的是媒體環境、新聞自由，是否能有效制衡與監督政府，令人遺憾的是這樣的機制未受重視。

被指“親中”的中天此前針對台國家通訊傳播委員會（NCC）不予換照決定提出申訴，台北高等行政法院本月7日裁定駁回，中天於8日提抗告，最高行政法院合議庭預計在中天執照周五午夜屆期前評議，作出裁定。馬英九在記者會開場以英文致詞稱，為紀念追求“百分之百言論自由”而在1989年4月7日自焚的黨外人士鄭南榕，民進黨在二次執政後，將4月7日定為“言論自由日”。

馬英九談到，美國時代雜誌（TIME）刊出總統蔡英文的專訪，後者說“台灣的言論自由是亞洲數一數二，是亞洲最自由的地方，對媒體來講是一個最好的環境。”馬英九提出，蔡英文的話猶言在耳，但今天卻是中天新聞台在電視頻道上的最後一天。他說，“蔡總統說一套、做一套，做出只有極權國家才會關閉新聞台、打壓言論自由的醜事，將聲稱要捍衛的民主自由，推落深淵。”

同樣一身黑衣出席會議的江啟臣稱，如果執政者可以因為自己的好惡，因為媒體的批判與監督，就動用國家機器介入獨立機關的人事任命，要求獨立行使職權的獨立機關配合換照關台，就是假獨立、真東廠。他說，獨立機關自損官箴，傷害的不只是新聞自由，更是戕害憲法保障的民主自由，讓國家向獨裁靠攏。

江啟臣認為，如果掌握國家機器的執政者，用國家資源介入媒體運作、封殺不同聲音，不容許社會有不同意見，剝奪人民表達的權利，這是民主還是獨裁。值得一提的是，國民黨立委李德維另在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，在最後1分鐘時戴上口罩，並放“奇異恩典”音樂，搭配黑底投影片，秀出白絲帶及言論自由已死的文字，表達對中天新聞台換照未過的不滿。