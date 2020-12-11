黎智英被加控國安罪名 英首相表嚴重關切 歐盟瑞典關注呼籲

香港壹傳媒創辦人黎智英12月11日被港警加控“勾結外國或者境外勢力危害國家安全”，案件在12日早上會在西九龍裁判法院開庭。隨後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）的發言人，歐盟外交事務及安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）的發言人和瑞典外交部長林德(Ann Linde)等外國政要已對此事表示嚴重關切及關注。

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約翰遜的發言人當天向記者表示，“英國仍然對香港當局專註於對黎智英等民主人士進行法律訴訟深表關切。”英方指，“我們已經向當局提出了這一案件，並將繼續在高層遊說他們停止針對民主人士的聲音。”儘管黎智英持有英國護照，但英國外交部表示，由於中國不承認雙重國籍，因此不能為他提供領事協助。

此外，歐盟外交事務及安全政策高級代表博雷利的發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）通過推特指出，“香港：對活動人士黎智英的指控。在國家安全法下，黎智英事件是香港公民社會和民主派聲音的另一個令人關切的發展。基本自由必須得到尊重和保護。”

瑞典外交部長林德亦在推特上寫道，“隨着逮捕人權活動人士的事件不斷發生，香港的事態發展更加令人擔憂。必須確保香港基本法所保障的人權和自由得到行使。”目前就該事件來自國際社會的回應仍在發酵中。