彭斯：黎智英是英雄 蓬佩奧：揭露中共專制是黎的唯一罪行

香港壹傳媒創辦人黎智英12月11日被加控“勾結外國或境外勢力危害國家安全”罪，後於12日提堂。對此，美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧及一眾國會參眾議員相繼發聲表示關注。彭斯稱，“針對黎智英的控罪是對世界各地熱愛自由人士的侮辱”。蓬佩奧亦稱，“揭露中共專制是黎的唯一'罪行'。”

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彭斯在推特上上傳了黎智英去年到訪華盛頓時二人會談時拍攝的照片，並發文指，“今天對黎智英的指控，就等於侮辱世界各地熱愛自由的人。黎是一位英雄，我一直對他堅持爭取民主以及香港人應獲保障的權利而受激勵”。彭斯還在帖文加上“釋放黎智英（#FreeJimmyLai）的標籤。”

蓬佩奧在推特上寫道，“《香港國安法》本身就是對公義的嘲弄”。他表示，“黎智英唯一的‘罪行’，就是他講出真相，揭露中共專制與其對自由的恐懼”。他強調，當局應撤銷對黎智英的指控，並將他立即釋放。據悉，蓬佩奧在黎智英於 8 月被捕時亦曾發聲。他當時表示，對於黎智英因《香港國安法》被捕感到極為關切，並稱“這進一步證明中共已剝奪了香港的自由並侵蝕了其人民的權利。”

此外，不少美國會參眾議員也就黎智英被加控國安罪名的消息相繼表態。共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）在推特發文稱，“利用《香港國安法》起訴黎智英、壹傳媒財務總監及黎智英兒子是試圖令任何敢於說出真相的人噤聲，直指必須撤銷相關控罪，破壞香港自由的人士必須問責。”美國國會和行政當局中國委員會（CECC）則形容黎智英被起訴完全是濫用《香港國安法》，須終止政治檢控。

此外，共和黨籍參議員斯科特（Rick Scott）星期五還去信香港行政長官林鄭月娥，要求她釋放黎智英、已解散的香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥、成員周庭，以及其他因為和平抗議而被捕的香港市民，指他們無真正犯罪，只是戳中中方領導人的玻璃心。他並批評林鄭月娥向北京屈服讓香港人受苦，令香港經濟支離破碎，小企業與國際公司出走，港府喪失美國給予的所有特殊待遇，港人也活於恐懼。

拜登提名的美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）日前曾在推特上表示，“我們與我們的盟友和夥伴站在一起，反對中國對香港自由的攻擊，並幫助那些受迫害的人找到安全的避風港。” 在大西洋彼岸，歐盟外交事務及安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）周五表示，黎智英被起訴是“國安法打壓香港公民社會和支持民主聲音又一例證”，強調“基本自由必須得到尊重和保護”。