美國財政部稱未有金融機構與被制裁中港官員違規交易

美國財政部12月11日表示，自10月開始未發現有銀行或金融機構，與因為制訂《港區國安法》打壓香港自治和港人權力自由而被美國制裁的人士有重要交易，因此未有需要採取行動。美國財政部表示，會繼續監察相關機構有沒有遵守美方的制裁規定。

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美國財政部向國會提交的報告說，“目前，財政部尚未發現有任何一家外國金融機構明知故犯地，與國務院確定的外國人進行了重大交易”，報告中提到了 “外國金融機構”，並指“財政部將繼續監測符合這些標準的任何活動”。

美國財政部提交的這一報告是根據國會通過的《香港自治法》要求的，此前美國國務院在10月向國會提交的報告中，因香港行政長官林鄭月娥和中國國務院港澳辦主任夏寶龍等10名官員，在執行《港區國安法》中的作用而被列入名單。

美國財政部的這一表態可能會讓那些因害怕面臨懲罰，而試圖解除與受制裁者的任何聯繫的各大銀行鬆一口氣。林鄭月娥日前在接受香港國際財經台（HKIBC）專訪時被記者問到，她在遭美國政府制裁後是否有帶來不便。林鄭月娥透露指，因受美國制裁，要停用銀行賬戶，港府用現金出糧給她，並稱有成堆的現金在家。不過，她說因為維護國家安全而受制裁是榮幸。

《香港自治法案》於今年7月14日生效，其在生效後，美國國務卿須在90日內與未來每年報告受制裁中港官員和金融機構名單，列舉出協助中方違反《中英聯合聲明》或《基本法》的人士，提供解釋並指明與相關人員有業務往來的金融機構。制裁手段包括凍結資產、拒絕入境美國等。被制裁的金融機構將面臨被禁止向美國金融機構借貸、禁止銀行交易、禁止使用美元外彙交易、禁止售賣軍民兩用高科技裝備等一系列制裁。