子女獄中探望黎智英 黎庭上聽到“Jimmy加油”稱感動不已

香港壹傳媒創辦人黎智英12月11日被加控“勾結外國或境外勢力危害國家安全”罪，後於12日提堂。案件當天由《香港國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德審理，黎智英保釋申請再次遭拒，還柙至明年4月16日再審。黎智英的女兒及長子周日再次前往收押所探望，黎帶話說，昨日在庭上見到眾多人，聽到有人叫，“Jimmy加油（黎的英文名），老闆加油”頗為感動。

廣告 繼續瀏覽後續

據《蘋果日報》報導，星期日是黎智英被關進香港荔枝角收押所第十一日，早上8時，黎的女兒及長子黎見恩到收押所探望。黎智英女兒介紹稱，按懲教署規定每月帶入收押所的日用品及零食等有所限制，所以暫時未有再帶日用品及食物給父親。她指會問黎想看什麼書籍，稍後再帶來。據悉，兩人在逗留1個半小時後離開，黎智英女兒轉述父親的話稱，昨日在庭上見到眾多人，聽到有人叫，“Jimmy加油，老闆加油”後很感動。長子黎見恩亦指，父親精神好，並稱，“他好謝謝大家支持，好感激，他比我上次見他開心了好多，我們不需要這樣擔心”。

當被問到黎智英被加控“勾結外國或境外勢力危害國家安全罪”，是否擔心黎會被送中受審等問題時，黎見恩稱，現階段不便評論。他表示，其父黎智英“並無犯罪前科，所以很難講”。但他補充說，“始終要對香港有信心，最壞情況大家都知，所以希望不要發生”。依照《香港國安法》第二十九條規定，對黎志英的國安罪名指控最高可判處無期徒刑。

星期日當天，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機亦抵達獄中探望黎智英。陳日君樞機稱，今日到來送聖體，他指當天是喜樂主日，故與同為天主教徒的黎智英一齊讀聖經。另就黎智英被加控國安罪名的消息，美國副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）和歐盟外交及安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）等外國政要均相繼表態表示關切，並指與中方交涉要求將其立即釋放。