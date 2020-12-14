台兩部長發文聲援黎智英“受審的應該是中共和港府”

香港壹傳媒創辦人黎智英日前上庭應訊加控的“勾結外國或境外勢力危害國家安全”罪名，由於所謂的罪證包括追蹤台灣總統蔡英文的Twitter，台灣各方有識之士均表憤慨並發文聲援黎智英。台灣交通部長林佳龍發文指：“真正受審判的人不是黎智英，而是中共和中共控制的香港政府。”外交部長吳釗燮則形容黎出庭時遭鐵鏈纏身，其實就是中國危害自由與人權的證據。

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吳釗燮在外交部Twitter表示，黎智英案件中的“證據”包括在Twitter關注總統蔡英文，“對我來說，這實是中國侵犯自由和人權罪行的證據！”該則推文並加註“讓香港自由（ #FreeHK ）”的關鍵字，聲援香港。

對於黎智英被上銬，林佳龍表示，真正受審判的不應是黎智英，而是中共和中共控制的香港政府。他稱感受到現時港人的孤單與憤怒，“台灣會全力支持香港人爭取自由跟民主運動，當他們遭遇不義時，要給予聲援成為後盾，盼香港人走出一條民主康莊大道”。

林批評，統治者沒有信心、不願改革，不被人民認同統治有正當性時，才會在世界中以眾目睽睽的方式來羞辱自由民主鬥士，“以言入罪、未審先囚”。他稱，今日中共跟香港政府審判黎智英，但同時也讓世界審判中共這個沒民意基礎的政權，以及中共控制的港府。

陸委會副主委兼策進會代理董事長邱垂正13日在高雄舉辦的“2020台港文化合作論壇”上表示，香港的情勢複雜而嚴峻，台灣跟國際社會高度關注同感憂心，台港一路走來也曾陷入低潮與挫折崎嶇，就像文化論壇過去十年，一步一腳印走上康莊大道。

邱垂正強調，台港有相同的核心價值也是普世價值，台港同心，風雨無阻，我們攜手扶持，希望香港的朋友要懷抱希望，台灣永遠替你們加油、打氣。

桃園市長鄭文燦今晚在Facebook貼文表示，北京政府採取更高壓威權的方式，來壓制香港的言論自由，黎智英遭以甲級重犯規格押至法院，這就如同香港的言論自由被蠻橫地禁錮，台灣人民絕對會堅毅不屈，勇敢地做香港人的後盾。

中國民運人士王丹在面書分享黎智英遭鐵鏈纏身的照片，痛心表示“這幅畫面，令人悲憤”，指出“一個七十多歲的老人，為了維護自己家園的自由，被當局鐵鏈纏腰的方式押入大牢。”，痛批中國共產黨“統治70多年之後，中國已經回到了清朝”。

台灣知名作家馮光遠昨在深夜發文，感謝黎智英對台灣的媒體貢獻“因為他，台灣的媒體，從政治走狗，提升到政治看門狗”，他把香港、英國媒體里的八卦概念帶進台灣“一腳踢碎了台灣媒體人畏縮、偽善的那一套，一下子建立了經由八卦這個概念帶來的媒體的無畏與奔放”，馮認為“黎智英是台灣過去二十年來最重要的媒體人”，而他現在在香港坐中國共產黨的大牢。