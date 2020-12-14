國安法利刃壓頂支聯會改選李卓人連任主席

響應1989年中國民主運動而在香港成立的支聯會，13日晚選出新一屆常務委員，主席李卓人、副主席何俊仁及鄒幸彤及秘書蔡耀昌成功連任，本來由20人組成的常委今屆則精簡至14人。李卓人早前向傳媒表示，是因為考慮到國安法下擔任常委有更大風險，若支聯會遭受打壓，其他非常委的人員亦可補上。

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支聯會13日晚發出新聞稿稱，新一屆 14 名常務委員包括陳多偉、趙恩來、鄒幸彤、何俊仁、李卓人、梁錦威、梁國華、盧偉明、倫智偉、麥海華、鄧岳君、蔡耀昌、徐漢光和黃志強。

新聞稿同時指出，今年的六四燭光集會是 31 年來最困難的一年，警方借疫情禁制所有集會，而支聯會堅持悼念六四，呼籲全港市民遍地開花，燃點悼念燭光和參與支聯會網上集會，常委會照舊進入維園點起悼念燭光，事後警方很快便檢控 26 人，包括 11 名支聯會常委，但會方將毋懼打壓，在強權下繼續堅持五大綱領，並透過抗辯重奪香港人集會權利。

每年六四因舉辦悼念晚會而觸怒中共的支聯會，一直猶如北京背後芒刺，早在上世紀九十年代已透過時任特首董建華，向當時支聯會主席司徒華建議停止舉辦六四燭光晚會。在國安法實施之後，全國港澳研究會理事田飛龍形容支聯會是“西方顏色革命和民主全球化議程的一部份”，又指支聯會的五大綱領“釋放民運人士，平反八九民運，追究屠城責任，結束一黨專政，建設民主中國”，顯示支聯會是“政治顛覆性組織”，以香港為基地勾結外部勢力，涉嫌違反國安法。