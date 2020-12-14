港珠澳大橋口岸爆發疫情當局被懷疑一度隱瞞

港府衛生防護中心承認，港珠澳大橋口岸有清潔工人中招，至今約三至四名負責口岸清潔工人先後感染新冠狀肺炎病毒。蘋果日報指，中心傳染病處主任張祝君13日在記者追問下披露上述事實，有人質疑港珠澳大橋口岸是中港兩地關口，位置敏感，中心理應立即公布，但中心在追問下才公布，有隱瞞之感。

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張祝君指出，群組首名病人乃52歲女子，於12月2日發病，但至12月5日才最後一日上班，換言之曾帶病4日上班。中心暫仍了解多少人屬密切接觸者。

張竹君表示表示，第一宗個案早於12月10日確診，其他工人亦陸續確診，至13日亦錄得初步確診個案，累計約3至4人。她指出，3至4個患者的小型爆發個案很多，而清潔等工作因要四處走、接觸的人及公用物件較多，感染風險亦較高；他們在更衣室等地方傳染予同事，造成爆發的機會亦相對高。但由於這類群組太多，中心暫不會公布所有詳情。

而據蘋果日報引用Facebook群組流傳相片，可見早於12月11日，已有人員消毒口岸範圍；有人質疑港珠澳大橋口岸是中港兩地關口，位置敏感，中心理應立即公布，但中心在追問下才公布，有隱瞞之感。

報道引述涉事清潔承辦商的前員工Shirely（化名）披露，計及首名女清潔工確診，至今累計有四名員工確診，其中一名於今日確診的員工為夜更監督，負責管理夜更員工，另有兩名確診女員工，包括首名確診的女員工，屬於大堂組。她表示，口岸清潔工的夜更合共約60多人，規定每日夜更需有49人上班；據她了解，該名夜更男監督於上周三、四身體已感不適，仍帶病上班，更有份負責監督前日11日口岸大清潔，直至12日才請病假。

Shirley提到，清潔工分早、午、晚三更，全部會共用同一飯堂、男女更衣室。她透露該名男監督即使帶病，仍照常上班，一同與夜更員工食飯。她指出，雖然公司已規定最多隻能10多人一同食飯，但他們沒有理會，每次有約20多人食飯。房間放了數張枱，每枱之間有膠板，惟4、5人坐在同一張枱，故膠板阻隔作用有限，有時員工之間更會互相交換餸菜。她表示，現時夜更已暫停工作，全部夜更員工需接受病毒檢測，仍未知有多少人需接受隔離檢疫。