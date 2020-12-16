涉反修例投訴近二千宗鄧炳強還埋怨警察貢獻未獲肯定

監警會與警察投訴課15日聯合舉行記者會並公布新一輪警察投訴數字，截至本月4日，涉及反修例運動有關的投訴個案共有1946宗，涉及9135名投訴人，當中有629宗被列為須彙報投訴，涉及684名投訴人，警方已聯絡536人，其中有179人選擇全面調查。

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監警會秘書長俞官興同時透露，監警會通過的16宗已全面調查的投訴中，有1宗被列為“未經舉報但證實屬實”，涉及一名警員強逼被捕人士戴頭套。

在此同時，警務處長鄧炳強接受無線電視TVB的專訪時，否認香港國安法扼殺港人言論自由及以恐懼治港，亦不認同外界對警方濫捕的指控，反而埋怨社會沒有肯定警隊去年平暴的貢獻。

在629宗須彙報投訴的案件中，屬嚴重指控的個案有231宗，佔整體約37%，當中以111宗“毆打”投訴最多，其次是“濫用職權”108宗，以及11宗“恐嚇”；至於涉及輕微指控的投訴，則以208宗“行為不當”最多，其次為118宗“疏忽職守”。

監警會早前透過年報，公布接獲投訴數字及調查結果，周二再公布審核個案進度，指目前警方已就須彙報投訴提交398宗調查報告，有188宗獲監警會通過，當中有90宗投訴撤回、73宗無法追查、9宗以簡便方式解決。

俞官興透露，該宗“未經舉報但證實屬實”的個案，涉及一名參與非法集會的被捕人士投訴，指被捕後帶返住所搜屋，及後離開時遭強逼戴頭套，警員則指已取得當時人同意。及後監警會翻查警員記事簿時， 卻沒有發現相關紀錄，故裁定該警員涉及“疏忽職守”。

俞官興又形容，與反修例有關的投訴個案共錄得1,946宗，創下了歷史新高，故不同意整體投訴數字下降代表市民不信任監警會，“如果沒有信心的人，就不會去投訴”，認為制度改善才是投訴數字減少的原因，“我自己看是積極同正面”。

警務處處長鄧炳強15日接受電視專訪時指出，現在巿民即使放置花束或叫口號，警方不能太簡單去看一件事，“我們必須要看口號，他們在叫什麼口號？”

主持追問如果叫“五大訴求，缺一不可”口號是否違反國安法時，鄧說國安法下有新規定，“如分裂國家、勾結外國勢力等，根據新法例，我們必須取證”。

對於明年支聯會能否在維園復辦六四燭光集會，鄧炳強拒絕確認，稱要視乎活動當時情況和主題。被問到香港警隊現時由鄧本人，還是由中國公安領導時，鄧稱“毫無疑問”由他負責，並向特首彙報。

鄧炳強不同意以恐懼治港的說法，稱疫情減退後，若警方評估沒有公共安全和國安風險，仍會向集會申請者批出“不反對通知書”，至於支聯會能否在維園復辦六四燭光集會，鄧炳強未有明確表態，“像香港獨立是違法國安法，我們怎能容許這些活動？”支持追問，每年有數以十萬計的人參加六四燭光集會，若只有5人叫“獨立”口號，會否禁止整個集會？鄧僅重申，會視乎活動當時情況決定。