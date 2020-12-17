朱凱廸、長毛等8人案均獲保釋 需交出護照明年2月再訊

今年12月初，8名香港民主派人士包括3名前立法會議員“長毛”梁國雄、胡志偉及朱凱廸、民陣召集人陳皓桓、東區區議員曾健成、徐子見及陳榮泰，以及社民連成員鄧世禮被指涉嫌6月30日終審法院外遊行，及7月1日灣仔遊行有關被捕。8人共被控舉行或組織、煽惑他人明知而參與未經批准集結3罪，案件12月17日於西九龍裁判法院首次提堂，8人均獲準保釋，但全部被沒收護照不準離境，每周需到警署報到等。

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據《蘋果日報》報導，八名被告依次是民陣召集人陳皓桓（24歲）、東區區議員曾健成（64歲）、東區區議員徐子見（53歲）、民主黨前主席胡志偉（58歲）、東區區議員陳榮泰（56歲）、立法會前議員朱凱迪（43歲）、立法會前議員梁國雄（64歲）及社民連成員鄧世禮（58歲）。據悉，陳皓桓、胡志偉、徐子見每人分別面對三項控罪。其中首項控罪指，三人連同曾健成、陳榮泰，涉嫌6月30日在終審法院外煽惑他人明知而參與未經批准集結。

第二及三項控罪涉及陳皓桓三人，與朱凱廸、梁國雄及鄧世禮。控罪指，六人在7月1日在灣仔軒尼詩道及杜老誌道一帶，舉行或組織一個未經批准集結。庭審期間，主任裁判官羅德泉將案件押後至明年2月8日下午再訊，以準備區域法院轉介文件。羅德泉指本案嚴重，若定罪後刑期不短，基於風險評估而向眾被告批出保釋條件。眾被告獲准以1000元保釋，期間不得離港，須交出旅遊證件，居住於報稱地址，每星期到警署報到1次。

據了解，在宣讀控罪後被問到是否明白時，陳皓桓、曾健成、梁國雄分別答到“五大訴求 缺一不可”、“遊行示威無罪 政治檢控可恥”、“釋放所有政治犯”等。值得一提的是，控方在庭上提出，除了日前立法會議員許智峯潛逃外，去年6月以來引發的社會運動案件，亦有被告沒到庭應訊及棄保潛逃，法庭需考慮潛逃數字及整體氣氛，控方認為各被告有棄保潛潛逃風險。

對此，辯方對於控方施加不得離港的限制感到詫異，因本案並非如暴動或縱火等罪行嚴重。辯方更指本案控罪性質與許智峯一案不同，本案僅涉及百多人集結，為時亦短，僅約14分鐘，認為控方根本未能說出各被告有什麼潛逃風險。而部份被告為區議員，需要服務當區市民，不會潛逃。

報導指，羅德泉揚言，以往棄保潛逃者多會留在香港，但根據最近發生的社會事件，有人高調錶示自己成功逃走，亦有海外人士稱會提供協助，他認為這是加大潛逃風險的誘因，而且一旦被告潛逃海外便難以緝拿回港，故同意新增不得離港、交出旅遊證件、向警署報到等五個條件。獲得保釋的朱凱廸當天通過臉書證實，其護照被沒收，不能離開香港。