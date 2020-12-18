“和勝和”舉行黑幫入會儀式被搗被捕者曾拍撐警電影

社團組織和勝和就在這裡海壇街的關帝廟舉行會員入會儀式。

香港黑幫和勝和17日竟公然在一處廟宇為一名娛樂界名人舉行入會儀式，警方接獲線報“踩場”，當場逮捕7人涉嫌參加三合會社團集會，並搜出祭品、現金、利是、黃紙、誓詞等儀式物品，被捕者包括和勝和兩名前坐館，綽號“子騰”及“沙田Me”。據蘋果日報報道，名為翟浩琛的“沙田Me”不久前投資拍了一套撐警電影，由兒子翟俊威擔任導演，女兒翟倩欣擔任美術。

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西九龍總區刑事總部署理高級警司鍾雅倫表示，警方接獲線報指一個活躍社團在海壇街一個廟宇里進行三合會入會儀式。經調查後，西九龍總區反黑組及情報組人員，17日下午1時半突擊進入廟宇調查，發現入會儀式的用品，包括祭品、約10萬元現金，於在場人士身上搜出內藏入會費的利是、疑似寫有三合會字句的黃紙及誓詞，當場拘捕6男1女，年齡介乎37至58歲，他們涉嫌參加三合會社團的集會，現正被扣留調查。

其中，警方撿獲的三合會誓詞中更寫有：“今日有緣義結金蘭，三者雖不為同父同母，但從今以後，結為異姓兄弟，以兄弟相稱”、“兄弟中如有危急之時，定必赴湯蹈火，義不容辭”，如有違者，“其餘義兄弟可商討如何處之”等字句。

據悉，被捕7人當中包括和勝和兩名前坐館“子騰”及“沙田Me”，他們當時為一名41歲從事娛樂事業的男子進行入會儀式，該名男子在行內頗有名聲，故社團隆重其事，在關帝廟舉行這場特別的入會儀式。

鍾雅倫稱，三合會社團集會或入會儀式近年比較少見，尤其是牽涉較高層三合會成員更為少見，今年並無同類案件。入會儀式比以前簡化不少，通常是拜祭、燒黃紙、封利是等。警方稍後會諮詢三合會專家意見，了解撿獲的證物中哪些與案有關，以便進一步調查。

被捕男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警方將會就有關事宜跟進調查

蘋果日報根據資料顯示，“沙田Me”翟氏一家全力支持的《時代》由一間名為INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD（0094）的馬來西亞上市公司贊助，INIX是在馬來西亞證券交易所上市的投資控股公司，旗下公司從事電子商貿、軟件開發等資訊科技業務，“沙田Me”擔任其中一名獨立非執行董事。綽號“崩牙駒”的澳門江湖猛人尹國駒今年8月接任INIX公司主席一職，至本月初辭任。