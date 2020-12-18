港大專家形容香港疫情“一半屬天災另一半市民自己想想”

香港第四波疫情已瀕臨失控，多個感染個案源頭不明造成多個社區爆發，港大感染及傳染病中心總監何栢良回應蘋果日報的查詢時，形容政府處理疫情慢十拍，“整個疫情一半是天災，另一半市民自己想想”。

廣告 繼續瀏覽後續

資料顯示，政府已向8座住宅樓宇發出強制檢測令，明麗樓首宗確診個案是11月25日，但相隔20日直至本月15日政府才發出強制檢疫令，累計最少10人確診；其次是東頭邨貴東樓，首宗確診個案是11月27日，但17日後即本月14日政府才發出強制檢疫令，累計最少11人確診。乙明邨明恩樓首宗確診個案是本月7日，政府於本月16日才發出強制檢測令，相隔9日，已是相隔時間最短的疫廈，累計最少6人確診。

港大感染及傳染病中心總監何栢良接受蘋果日報查詢時形容，第四波疫情出現8大疫廈，是之前疫情沒發生，形容政府處理疫情慢十拍，“成（整）個疫情一半系天災，另一半市民自己諗（想想）”，認為即使大廈只有一宗確診個案，政府也應公布確診者單位座向或樓層，“依家（現在）正在死人、更死了人，市民保障自己生命健康的權利，大過用虛擬的私隱做擋箭牌”。

何栢良表示，短時間內出現8大疫廈，是之前疫情沒出現過；若政府於有一、兩宗個案時及早隔離相關住戶，便不會有更多人中招，批評政府處理第四波疫情慢十拍，較第三波更差。

他指，現時政府應於每座大廈有一宗確診個案時，便公布確診者單位座向或樓層，讓市民自求多福，“睇唔到短時間內政府可以改進，一半疫情系天災，另一半市民自己諗”。他說，公布確診者的單位座向或樓層不存在私隱問題，“依家死緊人，死咗人，市民保障自己生命健康嘅權利，大過用虛擬嘅私隱做擋箭牌”，相信政府的操作可能已出現抗疫疲勞，能力已去到盡，市民惟有自救。

香港新冠狀病毒疫情仍未減退，昨（17日）新增96宗確診，較日前稍為上升，累計直逼7900宗；另初步確診逾70宗。新確診中，本地感染佔90宗，其中26宗無源頭（晚上修訂為25宗）。