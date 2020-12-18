美國國務院合並中港旅行警告 指面臨任意執法風險

美國國務院12月17日更新旅行警告，建議該國公民“審慎考慮”前往包括香港特別行政區在內的中國旅行，並指這是基於旅行者被任意執行當地法律的顧慮。香港疫情再起也是美國國務院給出這一第3級指引的原因。

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美國國務院將全球旅行安全分為4級，第一級是最安全的“行使常規預防措施”，2級是“提高警惕”，3級則建議民眾“審慎考慮旅行”，4級是最嚴重的“請勿前往”。此前，美國國務院今年9月14日以中國和香港“疫情改善”為由，把對考慮前往兩地的美國人發出的旅行警告，從最高級“請勿前往”調整至次一級的“審慎考慮旅行”。

美國務院領事事務局星期四更新旅行警告，更新了有關疫情，以及前往中港旅行者面臨被任意執行當地法律的情況。聲明稱，“中國政府任意執行地方法律，包括進行任意和錯誤的拘留，以及未經正當法律程序對美國公民和其他國家的公民使用出境禁令：強迫個人參與中國政府的調查；向家人施壓，要求他們從國外返回中國；影響中國當局解決有利於中國公民的民事糾紛；以及向外國政府爭取討價還價能力。”

針對香港問題，聲明指出，“自2020年6月30日實施《國家安全法》以來，中華人民共和國（PRC）單方面任意在香港行使警察和安全權力。中國已表明有意利用這一權力，針對其定義為分裂、顛覆、恐怖主義和與外國實體勾結的廣泛活動。《國家安全法》還涵蓋了非香港居民或組織在香港以外的犯罪行為，這可能會使公開批評中國的美國公民面臨更高的逮捕、拘留、驅逐或起訴風險。中國的安全部隊，包括新成立的‘維護國家安全公署’，目前在香港運作，不受香港司法部門的監督。”