台灣自造潛艦關鍵裝備「戰鬥系統」美方下周將發輸出許可

台灣官方推動「潛艦國造」所需要的最重要關鍵裝備「戰鬥系統整合管理」（CSIM），將在下周獲得美方核發輸出許可，先前美方已發出「數字式聲納系統」的輸出許可，這兩項裝備預計明年陸續運抵台灣，由原廠廠商協助台方工程人員安裝，台灣「潛艦國造」即將進入關鍵時刻。

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據指出，台灣剛在最近取得美方提供的潛艦「數字式聲納系統」輸出許可後，戰鬥系統的輸出許可，也可望在下周有具體進展。美方希望趕在聖誕節假期前完成這項重要進度；如果無法如期完成，最多延到明年初。台灣負責潛艦國造的相關人士信心滿滿，預告下周一定會有具體成果。

台灣造船公司奉政府命令自行建造的潛艦，艦上最重要的系統就是這套「戰鬥系統管理整合」，未來潛艦服役後，將可使用海軍現有的線導魚雷，及新購買的美軍MK48魚雷發動攻擊。

另外，潛艦防禦用的干擾彈、誘餌彈，以及偵查搜索敵艦所需的聲納，都需要透過這套系統整合，才能使潛艦發揮最大的戰鬥效益。

台灣過去沒有承造潛艦的經驗，也沒有安裝潛艦各系統的經驗，當初與美商洽簽合約時，已談妥第一艘由廠商派人來台，協助台灣進行系統安裝，往後則將由台灣自行安裝。

台灣的「潛艦國造」案，除了MK48魚雷採取軍售模式，其它則是商業模式。美國政府先前已經開放由美國廠商和台灣談判簽約，包括戰鬥系統和聲納系統之前都已完成簽約，但受到疫情影響，拖延了交貨時間，成為台灣朝野立委關切的焦點。

最近立法院審查海軍預算時，不分朝野立委都質疑，台灣遲遲沒有取得美國的潛艦戰鬥系統輸出許可，「潛艦國造」這項重大政策可能跳票，而提案凍結了「潛艦國造」上百億元的預算。如果美方果真在下周發出戰鬥系統輸出許可，被立法院凍結的預算可望解凍。