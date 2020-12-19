《港人法案》闖關參院失敗克魯茲恐中共間諜湧入而反對

美國參議院18日討論《香港人民自由和選擇法案》時出現黨爭，一直支持港人爭取民主自由的克魯茲，指責民主黨企圖藉此法案達到整改移民法律的目的，並恐拍北京藉此派遣間諜湧入美國，因此對法案提出反對。由於今屆國會任期即將屆滿，料未能達成一致共識及通過議案，亦無法把法案呈交總統特朗普簽署生效，早前獲得眾議院一致通過的法案，將自動作廢。

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推動美國國會通過法案的香港民主委員會（HKDC）行政總監朱牧民早前稱，即使國會會期完結期法案仍未獲得通過，下屆會期也會捲土重來。此外，多個參議員亦表示將在下屆再次提出《香港人民自由和選擇法案》。

克魯茲認為，有關法案對中國“未夠強硬”，質疑民主黨試圖利用法案，繼續剝削香港的爭議，魯莽地把美國人曝露於中國間諜情報活動中，因此提出反對。他提出“加辣”措施，阻止中國進一步影響美國，包括限制中國對美國的電影業進行審查等。

選自得州的克魯茲議員說，民主黨此舉只是企圖“達到他們長期所追求的移民法律的整改”，而且北京將利用法案中對移民條件的放鬆而向美國派出間諜。

民主黨參議員布魯門塔爾（Richard Blumenthal）表示，雖然理解克魯茲對荷李活的關注，但指出香港目前情況更緊急，質疑克魯茲關心荷李活多於港人，對法案未能達成一致共識，感到失望。

《香港人民自由和選擇法案》由民主黨眾議員馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）及共和黨眾議員金辛格（Adam Kinzinger）共同於9月29日提出動議，並迅速在10月1日，獲眾議院外交事務委員會一致通過，12月7日再獲眾議院一致通過。

該法案庇護對象，主要針對法案正式生效後，已持簽證留在美國的香港人，假如他們曾在示威中被捕、被拘留或起訴，或曾在示威中擔當重要角色，且認為返港後將面臨政治迫害，便可向國務院申請“臨時保護身份”（temporary protected status），不列入美國政府難民限額內。持有“臨時保護身份”的人士，可獲得合法居留和工作許可權。

法案亦表示，會加快其他涉及抗爭的香港難民申請，涵蓋抗爭者範圍與《香港避風港法案》相似。法案同時規定美國在未來五年內，維持香港有別於中國的移民待遇。