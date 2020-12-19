港府擬立法將入境處“武裝化”疑干預人民出入自由

保安局日前向立法會提交《2020年入境（修訂）條例草案》，聲稱為“更有效處理免遣返聲請”的問題，容許入境處人員持槍。有民主派批評，今次修例嚴重違反《基本法》下港人的出入境自由，今香港變成新疆，又質疑當局真正用意是擴大武裝力量，為日後培養“後備兵”。

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禁詞修訂草案內容包括賦權入境處處長禁止某交通工具運載某人、要求某交通工具交出乘客資料，同時更容許入境處人員持槍。

保安局局長李家超日前在立法會首讀及二讀草案時，揚言當局必須採取果斷行動，“加強在源頭堵截、執法，以及遣返和羈留聲請人方面的措施”：今次修例的重要建議，包括賦權保安局長可制訂規規例，就向入境處處長提供關乎運輸工具上的乘客及乘組人員的資料，訂定條文。

另外，李亦表示修例涉及修訂《火器及彈藥條例》和《武器條例》，使入境事務隊與其他紀律部隊一樣，毋須就管有武器、火器和彈藥受有關條例的牌照限制；他聲稱，這可讓入境處“更靈活地調派人手及更有能力自行進行訓練，提高羈留中心應付緊急情況及進行執法行動的能力。”

根據草案，修例後保安局長亦可訂立規例，賦權入境處處長，指示某運輸工具可或不可運載某乘客或該運輸工具的某乘組人員；同時，處長亦可以豁免任何人或任何運輸工具，或任何類別的人或運輸工具，免受等規例的任何規定所限制。

據了解，現時由建制派把持的立法會，很大機會會成立法案委員會審議草案，惟建制派暫未敲定委員會主席人選。

《蘋果日報》報道，民主黨前立法會議員林卓廷估計，立法會很可能只需兩、三個月時間就通過草案；而對於草案，他質疑入境處“有乜嘢要面對好高嘅暴力風險？”他表示，以往入境處要拘捕非法入境者，可要求警隊支援，如今只為處理免遣返聲請問題而要持械，根本完全沒有需要。

他認為當局只是以免遣返聲請問題為借口，旨在擴大武裝力量 ：“政府想令文職較多嘅入境處武裝化，將來仲要『止暴制亂』嘅時候，有數以千計嘅後備兵援。”

對於修例亦賦權入境處長禁止某人乘搭包括飛機在內的交通工具，林卓廷認為這會嚴重違反港人出入境自由的權利，因屆時入境處長毋須有法庭命令，就可以限制個別人士出入境，令香港淪為新疆，港人就如維吾爾族人般。