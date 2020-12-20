台防務智庫：美國以利益為優先 台灣安全要靠自己

台灣國防部創立的智庫、財團法人國防安全研究院（國防院）近日發布報告指，美國對台由過去的“戰略模糊”趨向“戰略清晰”，但美方仍以國家利益為優先考量，台灣安全必須靠自己努力。報告指出，國軍除勤訓外，“全民的抗敵意識才是戰爭最後一道防線”。

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據中央社報導，台國防院日前發布了最新一期《國防安全即時評析》。中共政軍與作戰概念研究所駐研學官林政榮撰寫了題為“美國特朗普總統對台軍售之意涵”的文章表示，美國國防安全合作署（DSCA）8日宣布對台軍售野戰資訊通信系統（FICS），這也是特朗普政府今年第6次對台軍售案，同時是其任內第11次對台軍售。

林政榮在文中提出，對於台海若有衝突，美國是否會出兵協防颱灣安全這個議題，美國歷任總統大多採取“戰略模糊”立場，以保持彈性與國際操作運用的空間。他稱，2016年12月特朗普當選時，台灣總統蔡英文致電祝賀，通話歷時10多分鐘，雙方針對政治、經濟、安全及亞洲印太區域情勢交換意見，這是史上首次美國候任總統與中華民國總統直接進行通話，由此可知，雙方互動關係良好。

林政榮認為，特朗普就任5個月後就宣布對台軍售武器，軍售次數第二多且金額高達1411億美元。特朗普也在2018年簽屬《台灣旅行法》、2019年眾議院通過《台灣保證法》。此外，他在2017年1月20日就任後，也積極促進並提升台美之間的外交、經貿、科技及軍事及戰略合作及交流，台美雙方系達到1979年後最佳狀態，被視為友台的美國總統，對於台灣安全趨向戰略清晰方向，也是對台灣安全承諾與互信。

林政榮指出，英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）的名言稱，“沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。（此話大意是十九世紀英國首相帕麥斯頓Henry John Temple的名言）”。林政榮稱，“簡言之，美國仍以國家利益為優先考量，台灣安全需靠自己努力，‘自己的國家自己救’，發展自主國防工業為首要與積極參予加入國際事務，例如:密切注意美國新舊任總統主張、五眼聯盟、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、印太戰略合作等。”

林政榮說，“台灣國軍除了平日精實訓練於戰訓本務之外，全民國防抗敵意識是戰爭最後一道防線，因此透過全民國防教育，提升民眾防衛信念，才可有效預防戰爭，確保國家安全。”此外， 解放軍東部戰區新聞發言人張春暉大校19日就美“馬斯廷”號驅逐艦穿航台灣海峽發表談話稱，12月18日夜間，美“馬斯廷”號驅逐艦穿航台灣海峽，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視。

美海軍第7艦隊則發表聲明指，“美國海軍 ‘阿利·伯克’級導彈驅逐艦 ‘馬斯廷 ’號(DDG 89)12月19日(當地時間)根據國際法進行了一次例行的台灣海峽過境。該艦通過台灣海峽，顯示了美國對自由開放的印太地區的承諾。美軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。”據悉，這是今年美國軍艦第12次航經台灣海峽。