林鄭政府政務主任紛紛“跳船”較梁振英時期猶有過之

本身是香港政府政務主任（港人一般稱為AO）出身的特首林鄭月娥，根據統計，在她之下港府的AO“跳船潮”較梁振英任內猶有過之。蘋果日報翻查林鄭上任三年半，已有44位政務主任逃亡（不包括退休），當中17人屬首長級；相對梁振英在任五年，離職的政務主任有49人，但只有14人屬首長級，所以尚餘一年半任期的林鄭勢打破梁振英紀錄，即平均每年有12位政務官離職，是歷任四位特首之冠。學者和民主派認為，林鄭唯我獨尊、拒聽意見，加上政權要求政務官“做衰嘢”，是令部份人求去的主因。

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林鄭主政三年半以來，公務員事務局數字顯示，不計算退休，2017至2018年起至今三個半財政年度共有44人離職。今個財政年度更是政務官離職高峯期，首八個月已有12位政務官離職，超出上個財政年度的離職人數總和。

與前特首梁振英比較，數字反映林鄭似乎較梁更令政務官聞風喪膽。梁振英五年任期內，不計算退休，共有49位政務官離職，平均每年約有10位政務官求去；相較之下，林鄭治下平均每年有12人辭職。蘋果報導指，前特首曾蔭權任內七年，平均每年約有11位政務官離任；董建華年代平均則每年約九人。可見林鄭對政務主任職系的“殺傷力”是四人之冠。

若以首長級公務員計算，林鄭戰績更“彪炳”。梁振英任內共有14位首長級公務員離開，林鄭只需三年半，便有17位首長級公務員逃離熱廚房。

民主黨前主席劉慧卿認為，林鄭“看不起人”的性格令人難以和她合作，而大部份政務官本身也自命不凡：“林鄭的性格，不要說AO，其他人都難以忍受，因為她總覺得自己最聰明、無人能及，什麼都懂，其他人系蠢材，其他人講話她不會接受。”

除了林鄭性格討厭，劉指，政務官也因為現時政策不協調，覺得難以執行、工作壓力大而求退：“（限聚令）禁四人聚集，但餐廳又可以坐六人，這都沒有邏輯。政策由上而下，沒諮詢。AO本身也相當高級（官階），都不能表達意見，所有隻有走人。”

中大政治與行政學系副教授馬嶽分析，大量政務官跳船，相信源於政治氣氛，加上有政務官不同意政府的做事手法，也會令人離開：“政治化的情況越來越嚴重，你外來影響力越來越大，其實好多無論中級或者高級公務員都覺得不好做，如果你不想做一些違反程序、理性、程序公義的事情，合理的選擇就是離開。”

馬嶽指，一些高級公務員也會考慮宣誓效忠的影響：“無論他們對宣誓的看法系如何，他們會覺得這件事（宣誓）系有危險，可能之後會違反誓言，違反誓言已非是一份工作的問題，而系可能有刑事責任。”他又認為現時港人移民潮是“來真的”，其他國家接連推出不少吸引港人移民的方案，也會加快高級公務員離開。

馬嶽強調，令政務官離開之因，不單純是因為可能某天要當俗稱“刀手”的選舉主任，即使其他崗位也可能要做“做下流的事”：“你做教育局，就要你出來殺通識科，或者封殺其他教師、甚至要DQ下屬，公務員的政治壓力越來越大。”