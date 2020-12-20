梁振英視法律如無物再度出任董事拒向港府申報

網媒立場新聞一項調查報道揭發香港前任特首梁振英再度違規，在未向政府申報下，出任公司董事，梁振英辦公室和特區政府被查詢有關事件時，均未作任何回應。曾經出任廉政公署調查主任的民主黨副主席、北區區議員林卓廷形容梁振英再度知法犯法視法律如無物，猶如“無王管”。

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根據規定，特首卸任後三年內如出任公司董事，必須向政府申報。立場新聞的調查報道指出，梁振英於2017年6月卸任後，於去年（2019年）9月及10月出任兩間擔保公司“海外華文學校”及“海外華文學校（老撾）”的董事，在東南亞國家老撾開設華文學校，但行政署利益申報紀錄顯示，直至上周時隔一年多，梁並無向政府申報出任該兩間公司的董事。

立場新聞兩度向特首辦查詢梁曾否申報在該兩公司任董事，發言人僅稱“有申報的已落表（登記冊）”，拒絕正面確認梁是否漏報。立場新聞周四（17 日）透過前特首辦及多次代表梁振英的律師向梁查詢，截稿前未獲回覆。

梁振英出任董事的“海外華文學校”，其他董事包括華人置業主席劉鳴煒、“梁粉”張志剛等人，該公司與老撾一間公司在當地辦學，幼稚園學費高達每年 1 萬美元（7.8 萬港元）。梁曾以政協副主席身份，在招生會發言。該校 FB 專頁在數月前宣布擱置辦學。

這並非是梁振英遺漏向政府申報的首次。網媒香港01報道，早於2017年梁振英卸任特首僅兩個月時，已出任一帶一路及大灣區相關擔保公司的董事；他於接獲傳媒查詢時才補回申報，足足遲報12日。報道指，該兩公司於梁振英卸任前已開始籌備，並在梁卸任數日後即註冊成立，而另一董事為梁的律師好友薛建平。

梁振英其後透過前任特首辦回覆香港01，指該兩公司為非牟利組織，梁不受薪，不分紅，但無回覆梁曾否向政府申報。特首辦其後確認，梁於接獲記者查詢同日才向政府申報。換言之，梁出任董事 12 日後才補回申報，違反政府規定。

林卓廷告訴立場新聞，梁一再違規，“好像覺得自己無王管”，而去年出任董事至今逾一年仍未申報，亦令人質疑是否存心隱瞞。他認為，梁應交代事件，而政府申報指引亦應訂出罰則，否則制度形同虛設。

曾任廉署調查主任的林卓廷續指，政府的申報指引無訂罰則，令違規者無後果，制度形同虛設，有需要檢討，“梁振英身為政協副主席，是國家領導人，如果指引無訂明罰則，即使違規有無人夠膽跟進？”