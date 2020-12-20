香港民調“我們香港人”因政治原因暫停

國安法下香港政治環境劇變，香港民研宣布，考慮到人手、資源及新政治環境下的風險，決定暫停“我們香港人”計畫，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華告訴蘋果日報，香港民研“不會被恐懼支配”，今次暫停並非解散，香港民研其他的定期民調會如常。

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“我們香港人”計畫是香港民意研究所轄下的一個民意調查，參考自美國白宮聯署網站“We the People”，旨在讓香港市民就任何議題透過科學化研究了解民情。該計畫每次也會就近日社會熱議的題目，詢問市民的看法，並了解民主派與非民主派的立場有何不同。

鍾劍華指，考慮到資源、人手，“以及不得不考慮新的政治環境下，做下去有什麼風險要面對”，故“我們香港人”計畫會“暫時停一停”，但同時表明今次暫停並非解散已有10萬人參與的意見群組，亦指他們“不會被恐懼所支配”。他解釋，現在暫停計畫是因為要作定時檢討，“看看有什麼做得不好，看看有什麼做得好”。

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀否認，暫停計畫與經費問題有關。他表示，計畫運作首兩個月的成本確實很高，但香港民研已將經費調校至可持續的水平，過去幾個月的運作成本亦不高，故經費問題非今次暫停的主要考慮，而是與計畫的研究方向、研究內容、研究的作用和參與率等有關。

香港民意研究所前身乃香港大學民意研究計畫，從2019年7月1日開始，脫離港大社會科學學院獨立，成為香港民意研究所，並繼續現有民研工作，自負盈虧，新機構繼續由鍾庭耀領導。