吳釗燮稱北京已對台發動灰色地帶攻擊籲國際制裁防颱灣被占

台灣外交部長吳釗燮今天接受加拿大環球郵報(The Globe & Mail)專訪表示，北京已經對台灣發動「灰色地帶」軍事攻擊戰略，呼籲加拿大與理念相近的民主國家，透過制裁中國，以及加強與台灣貿易往來，阻止中國全面佔據台灣。

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吳釗燮說，許多在台灣的人都說，中國可能已開始入侵台灣。他甚至指出，中國對台灣的軍事攻擊，可能將在「某個時間點發生」，而且戰爭的風險比過去幾十年來更高，「威脅更嚴重真實」。

環郵報導說，吳釗燮正致力建立全球聯盟以對抗中國的擴張主義，他擔心台灣是北京鎮壓香港之後的下一個目標。

報導說，「灰色地帶」戰爭不涉及徹底武裝衝突，而是以網絡攻擊滲透、假消息和其他手段來削弱敵人的意志。

吳釗燮在專訪中表示，中國共產黨已經在台灣社會建立立足點。台灣媒體近年來多次報導中國如何在台灣的新聞媒體、政黨、商業組織及廟宇安插共產黨員，以擴大影響力。

吳釗燮說，他們在台灣設立代理人，試圖對台灣發動假訊息攻勢。台灣的網絡或社群媒體可以看到各式各樣假消息，有些甚至被主流媒體採用。

吳釗燮指出，中國的網絡攻擊在過去幾年加劇，也頻頻派遣戰機或轟炸機侵入台灣空域，有時甚至每天好幾次，每次台灣都必須派出戰機升空回應。他說說，中國試圖耗盡台灣的防空能力，情況令人擔憂。

吳釗燮表示，台灣不會向加拿大尋求直接軍事援助，但希望加拿大與美國、澳洲、日本、歐洲和其他民主國家共同對中國採取行動，讓中國必須對進犯台灣有所顧忌。這些國家需制定一套戰略，因為「台灣正面臨其他國家所沒有的軍事威脅」。

吳釗燮也讚許加拿大暫停與香港的引渡條約，認為加拿大也可像美國一樣，對鎮壓香港的中共官員實施「馬格尼茨基」制裁，包括簽證旅行限制及凍結銀行賬戶等。加拿大還可以向北京傳達訊息，不容忍中國在全球各地日益激進的作為。

吳釗燮還建議加拿大效法美國關閉孔子學院、驅逐北京國營媒體代表，並考慮制定類似台灣的反滲透法，識別在加拿大為中國國營企業或親中組織服務的人。

吳釗燮並表示，加拿大在思考為何中國能深入滲透加拿大社會之際，可持續在貿易投資領域強化加台關係，包括儘速簽署加台投資保障協議（FIPA），邀請台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協議（CPTPP）；這個協議將有助促進區域全面自由貿易，FIPA則可對雙邊投資者提供法律保護，提升加台貿易往來。