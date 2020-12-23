長榮紐籍機長咳嗽拒戴口罩傳染兩機師和廣達女員工台灣擔憂小區感染

全球筆記本電腦及服務器代工龍頭─台灣廣達集團旗下一名女員工，昨天被查出新冠肺炎確診，成為台灣第771個確診病例。雖然和歐美比起來，情況好很多，但讓台灣各界憂心的是，這位三十幾歲的女員工是台灣事隔253天之後，再度爆發的第一個本土病例。

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台灣總統蔡英文今天呼籲民眾無須過度恐慌，她強調，一起案例不能否定過去整年的防疫努力，但足以提醒大家，防疫很困難，需要政府人民攜手合作。她也提醒台灣人民，元旦假期即將來臨，在家好好休息，也是不錯的選擇。

這位廣達旗下的女員工是被長榮航空一位六十幾歲紐西蘭籍男性機長所感染，台灣疫情指揮中心調查分析，這位機長是在11/29到12/4飛往美國期間感染，12/4起在台灣依規定居家隔離檢疫三天，然後從12/7起，外出和這位廣達女員工密切接觸，足跡遍及台北市和桃園市的幾個百貨公司。

根據調查，這位機長不愛戴口罩，即使長榮規定執勤時必須配戴口罩，他頻頻咳嗽，就是不戴。導致在傳染給這位廣達女員工之前，已經傳染給長榮的兩位機師。雖有長榮同機的執勤人員勸他戴口罩，但他置之不理。長榮已成立調查委員會，如果調查屬實，將把這名機長免職。

這位機長不但咳嗽不戴口罩，確診後，面對衛生單位疫情調查，完全不肯配合，說他都記不得了。最後衛生單位只好通報警方，根據他的手機和汽車定位，把他在台灣所有行蹤查得一清二楚，他才承認，和廣達女員工接觸。

目前台灣衛生單位已經把在廣達集糰子公司廣明光電和確診女員工上班接觸者匡列167人全部安排采檢，13個人被要求居家隔離。至於紐籍機長在飛機上造成的台灣首例航空器感染，到目前為止已經采檢87人，其中有3人確診，采檢工作還在進行中。

台灣官方表示，機長和女員工感染事件會不會擴散成小區感染，有兩個觀察重點，一是兩人去過許多公共場所，因此要看25日前，這些地方有沒有出現通報確診；第二個重點就是，廣明公司員工167人采檢的結果究竟會如何。這個案件讓台灣人忐忑不安。