黎智英獲准以千萬元保釋不得受訪或發文 控方即提上訴

香港壹傳媒創辦人黎智英早前被控欺詐罪，被拒保釋還押候訊，其後突遭加控一項《香港國安法》下“勾結外國或境外勢力危害國家安全罪”，同樣不得保釋，案件均押後至明年4月16 日再訊，他隨後就兩案向高等法院申請保釋，由國安法指定法官李運騰處理。李法官12月23日裁定批准黎以現金1000萬元保釋外出。控方在法官批準保釋後，隨即表示將會向終審法院上訴，並申請於上訴期間將被告人羈留，現暫時休庭。

廣告 繼續瀏覽後續

據《蘋果日報》周三報導指，法官批准黎智英於等候提訊期間，以合共1000萬元現金及30萬元人事保釋外出，但不得直接或間接進行任何可能會被視為請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動的行為，即不得會見外國官員、不得接受電視、電台或網上訪問、不得在紙本或網上發布貼文、評論和信息，包括但不限於推特。與此同時，獲保釋後黎智英須居於報稱地址，除了向警署報到及到庭應訊外，不得離開住所。他還不得離開香港、須交出旅遊證件、以及每周三次向警署報到。

據悉，庭上控方要求盤問黎智英的三名人事擔保人士，辯方要求以內庭形式進行，現在休庭清場。據知三人為榮休主教陳日君樞機、律師何俊仁及香港浸會大學客席教授吳明德。報導指，現年73歲的黎智英由資深大律師鄧樂勤代表。控方續由律政司高級助理檢控專員周天行代表。得知裁定結果後，周天行即時表示，引用終審法院條例第 35 條，提出將會上訴，並申請於上訴期間將被告人羈留，現暫時休庭。根據《香港終審法院條例》第35條，在檢控人獲給予上訴許可或表示有意申請上訴許可後，上訴庭或原訟庭可因應檢控人的申請作出命令，規定在向終審法院提出上訴待決期間，繼續將被告羈留、或指示在上述期間被告須獲準保釋始可離開。

當天黎智英的親友和同事到庭支持，包括兩名兒子黎見恩、黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、香港《壹週刊》前社長楊懷康、榮休主教陳日君樞機、何俊仁、李永達、胡志偉、李卓人、梁國雄及吳文遠等。報導指，當黎步入法庭後，親友向黎揮手打招呼，黎則向他們做出心型手勢。