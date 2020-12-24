“館長”陳之漢槍擊案偵結 起訴竹聯幫寶和會成員10人

台灣網紅“館長”陳之漢今年八月在新北市林口健身館前遭槍手劉丞浩開槍擊中右上臂、右大腿及右小腿，劉犯案後隨即搭出租車攜槍到派出所投案。新北地檢署12月23日偵結依殺人未遂等罪嫌，對槍手劉姓男子及涉負責籌畫殺人計畫的竹聯幫寶和會大組長施姓男子等10人提起公訴。

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據中央社報導指，陳之漢今年8月28日凌晨在自家健身房前遭槍擊，槍手劉丞浩隨即投案。警方持續追查幕後黑手，10月逮捕竹聯幫寶和會成員多名幹部與重要成員後，12月再拘提前會長在內的5人到案，持續偵訊理清案情。檢方認定，陳之漢因經營健身事業並跨足其它商品買賣而遭殺機，有人以高額酬金委請寶和會組織對陳之漢進行槍擊殺人。

報道稱，檢方調查發現，林姓男子自2018年9月接任竹聯幫寶和會長至今，除副會長梁姓男子外，由施姓男子擔任大組長，吸收劉丞浩等人為組織成員。此組織以大台北地區為主要活動範圍，從事非法暴力恐嚇取財、擄人勒贖、酒店圍事、詐欺犯罪等非法活動，謀取不法暴利；對不服從其意志者，就派年輕成員進行槍擊殺人或槍擊恐嚇，另也接受他人支付高額費用委託進行買兇殺人。

檢方調查發現，進行槍擊殺人或槍擊恐嚇案件時，均由施姓大組長全權負責指揮操縱組織成員進行犯案，包括事前從幫會內成員選定槍手後，規畫逃亡路線、藏匿地點、投案方式等，並負責支付犯案槍手安家費及協助選任辯護人等事宜。報導指，劉丞浩執行槍擊案後，施姓大組長就處理後續支付槍擊報酬及安家費事宜，經好幾手輾轉交付新台幣25萬元給劉丞浩指定的債權人收受。

報道稱，自2018年7月起至2019年8月止，此會陸續犯下多起重大槍擊刑案、擄人勒贖案、恐嚇取財案，檢方一併依違反組織犯罪防制條例等罪嫌，起訴以林姓男子為首等10名幫派成員。針對嫌犯遭起訴，陳之漢通過臉書對案發經過和調查結果進行介紹後，並回應稱，“真兇尚未找出，辛苦檢警，但是希望真相能大白，也希望司法能真正保護人民。”

今年8月28日凌晨2時槍擊案發生後，陳之漢中彈倒地，並一度開直播交代遺言稱，“如果我這次不幸死亡，希望大家可以傳承我的精神，並好好照顧我的妻兒及媽媽”，消息一出震驚台灣社會和華語網絡圈。