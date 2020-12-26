港府手機追蹤疫情程式僅5%人口下載 官稱反應冷淡與政府信任度無關

為減少市民接近武漢肺炎感染源的「安心出行」手機應用程式，推出一個半月以來，只有6.7萬個場所參與，約40萬名市民下載，只及香港人口5.3%，被問及反應冷淡是否反映市民對政府不信任時，創新及科技局局長薛永恆呼籲公眾不要將焦點放在「參加代表信任政府，不參加代表不信任」的問題上。另外，他不認為私隱關注會窒礙市民接種武肺病毒疫苗計畫。

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至於特首林鄭月娥月前表示，若日後有需要，會將現時自願下載「安心出行」二維碼的計畫改為強制下載程式，薛永恆今(26日)早出席電台節目後表示，不會因為下載反應差而強制市民下載，強制安裝與否，須視乎疫情發展，在未知疫情發展的情況下決定是否強制市民安裝，既不科學，亦不切合實際需要。

自去年反修例運動以來，港人對港府越加不信任，憂慮計畫是監控行動自由的一部分，部分港人更自覺對政府計畫採取不合作態度，除「安心出行」計畫外，部分人現時開始憂慮明年初因應接種武漢肺炎病毒疫苗而推出的電子針卡計畫，當被問及會否擔心市民因為電子針卡涉及私隱關注而不願接種疫苗時，薛永恆表示，不存在有關考慮。他強調，提供電子針卡的疫苗預約系統，主要是方便市民「有序、有效」地接種疫苗，呼籲港人齊心利用不同方法和科技抗疫。

將於明年初完備的疫苗預約及相關的電子針卡系統，可記錄市民於何時接種那種疫苗，並將相關數據存放於醫院管理局和衛生署的中央紀錄系統內，並透過預約系統讓市民在接種時間上作出配套安排，薛永恆說，正考慮讓陪同長者的家人一起接種疫苗。

港府上月16日推出「安心出行」流動應用程式，讓參加計畫的商店下載，並將相關的二維碼貼於店鋪入口，而已下載程式的市民亦可用手機掃二維碼，其後若有確診者被發現曾在相關時間到訪有關場所，曾進入該等場所的市民便會收到通知，以便進行檢測。雖然港府官員一直強調，程式只會以加密形式把市民的出行記錄儲存在市民手機而不會外傳，但不少市民仍然憂慮，有關程式未能保障私隱，並可能有助政府建立監控系統，一如中國內地的社會信用系統，故此首一星期只有10萬人下載，反應強差人意。及至本月11日，當局公布更新「安心出行」程序，讓下載者可查閱個人出行紀錄，再引起私隱被侵擾的質疑。