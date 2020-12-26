「香港獨立」成敏感詞 傳媒改名、印刷商拒印 文化界憂阻礙文創

自《港區國安法》實施和警方作出拘捕行動後，不單是「光復香港 時化革命」成為敏感詞，甚至是根據上文下理與國家主權無關的「香港獨立」字眼亦須自動下架，已成立16年的「香港獨立媒體」日前改名為「獨立媒體」，而第13屆的「香港獨立電影節」宣傳海報，則因印刷商拒印而須把「香港獨立」四字以白色不均勻地掩蓋，才獲印刷商承接。有文化界人士慨嘆，白色恐怖瀰漫印刷界，為免被當局麻煩，一些敏感詞彙已成禁語，遭拒絕付印，阻礙創作及文化發展。

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第13屆香港獨立電影節將於1月中舉行，焦點是捷克電影新浪潮，但電影節的臉書專頁在本月23日發帖，指因原定的印刷廠拒絕印製本屆電影節的書籍和海報，印刷品將延遲派發，原因是有三間印刷商自後拒印，最後一間就是在23日當天通知電影節籌辦人拒印。電影節統籌蔡嘉儀引述印刷商指，海報含「香港獨立」四字，憂慮觸犯港區國安法而拒絕印刷。

他向《明報》形容，對事件感到既錯愕，又氣憤、悲傷，指電影節已進入第13屆，所做的亦是正常的事，沒有增多或減少，卻被拒絕付印，令人質疑，若各人都自我審查，大家亦無法生存，希望港人不要無限詮譯國安法」。

設計人員其後用最簡單而反映現實情景的方法令海報得以付印，就是把「香港獨立」四字以掃油漆的形式塗白，但四字仍隱約可見。主辦方24日在臉書上以不足100字交代事件和期許，指每年都不確定是否有下一屆，但今年的第十三屆「慶幸還在！」，至於「怕與不怕，自不自閹？似有還無，心領神會。2021年1月中見！」

身兼文化評論員的次文化堂社長彭志銘形容，印刷商已沒有「免於恐懼的自由」，因為除了憂慮會否觸犯法律外，亦擔心被報復、滋擾，以致跌入「文革式思維」，令部分詞彙成為敏感詞，甚至禁語。他透露，本月已有三本書因部分內容提及「警察濫暴、濫權」而被印刷廠拒印，顯示港人已不再相信香港有法治，因為大家都不知道國安法的「紅線」在哪。

不少法律界人士均指出，從語境而言，「香港獨立」電影節不涉及國家安全，但由於警方只須以「合理懷疑」便可作出拘捕行動，故從「極嚴苛角度」而言，主辦單位會有被捕風險，但不可能被定罪。

然而，為免被捕已足以令文化創作人和印刷商對有關詞彙卻步，未知這是否當權者的目標。