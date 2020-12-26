12港人案下周一秘密審訊 家人強烈譴責 港府未允派員旁聽

12名港人涉嫌偷渡台灣途中被大陸拘捕案，其中十人將於下周一於深圳鹽田法院開審，但法院職員表明，案件「不公開庭審」，亦不設旁聽。港人家屬強烈譴責當局秘密審訊涉案港人，既漠視人權，又違背中國宣傳的「陽光司法」原則，敦促當局公開庭審，並公布審判結果。家人又要求港府派員旁聽，以確保港人權益，但保安局只是表示，尊重中國內地司法，會了解情況。

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十名因觸犯偷越邊境罪而在本月中被深圳鹽田檢察院正式向法院提出起訴的成年港人，其中七人的在港家屬昨(25日)天陸續收到官派律師通知，案件於下周一(28日)下午以視像方式進行，至於另外兩名被捕時未成年的疑犯，則會由檢察院聽證會處理，日期未知。

「12港人關注組」在臉書上表示，家人在開審前三天才收到通知，根本無法進行檢疫而到場旁聽，而法院職員響應傳媒查詢時表明，案件將秘密審訊，不允許公眾人士和記者等人旁聽，法院公布的庭審直播時間表亦未有列出十位港人的審訊。

對於中國當局將秘密審訊12港人，家屬予以強烈譴責，認為這做法完全漠視基本人權價值，亦違背中國對外宣傳之「陽光司法」原則。他們要求中國當局全程網絡視像直播庭審；公開庭審和審判結果；並承諾一旦12港人被判監，家屬可儘快探望。

另外，家屬要求港府派員旁聽案件，確保港人的公民權利得到保障。不過，保安局發言人只是重申，港府會在尊重當地司法制度的原則下，為被捕港人提供合法可行的協助，港府正了解審訊的更多情況。

遭深圳市鹽田區人民檢察院以偷渡罪起訴的八名港人分別是鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒及郭子麟，而鄧棨然和喬映瑜則被控涉嫌組織他人偷渡罪。根據中國法例，偷渡罪名一旦成立，可被判一年以下有期徒刑、拘役或管制，組織他人偷渡者可被判兩年至七年有期徒刑。

12名港人8月下旬被大陸公安扣押，至今已超過四個月，曾受家屬委託的中國律師盧思位曾撰文稱，官派律師以認罪輕判為辯護方向，如無意外，法院可能當庭宣判。由於偷渡罪的八人可能被判六個月以下拘役，刑期與被扣押的時間相等，在十天抗訴期後應可回港；至於涉組織偷越邊境的兩人，盧預計會被判有期徒刑，再緩刑處理。