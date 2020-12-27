中共官媒倡國安署接手黎智英案 更狠批香港法庭保釋決定

香港首名被控勾結外國勢力的壹傳媒創辦人黎智英，現正保釋出外候審，當地最高級的終審法院將於本周四(31日)審理港府要求將他還柙的上訴，中港建制傳媒今日大肆批評黎智英獲得保釋的裁決，當中，《人民日報》更在微博發表評論，大批黎智英獲得保釋是匪夷所思，更藉機建議由北京駐港的國安公署「依法果斷出手介入」。

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不過，身兼資深大律師的港府最高諮詢架構成員湯家驊則不認同有關建議，因為暫未見外國會介入以致黎智英案件的審訊難以進行，未具足夠的事實基礎啟動《港區國安法》第55條。

中國官方流量報《環球時報》24日在網上刊登香港建制網媒《橙新聞》的報道，引述由警務人員轉入法律界的中國港澳研究會會員傅健慈說，若香港律政司就黎智英保釋的上訴失敗，建議港府引用國安法第55條和第66條，將黎移交中國內地審訊。

到了今(27日)早，作為中共機關報的《人民日報》在微博「人民銳評」發表題為《批准黎智英保釋，對香港法治傷害太深》的評論，指國安法規定，被控涉嫌違反香港國安法者，除非法官有「充足理由」相信他不會繼續危害國家安全，否則不得准予保釋，而「黎智英惡名昭彰，極度危險」，卻成為首個涉嫌觸犯國安法而獲得保釋者，實在匪夷所思。文章質疑，若像黎智英這樣的「亂港禍首」都可以保釋，還有誰不能保釋？

署名蘇砥的論者更指出，黎智英案的司法管轄問題亦值得審視。他說，國安法第55條訂明，案件涉及外國或者境外勢力的「複雜情況，香港特別行政區管轄確有困難的」，可由駐港維護國家安全公署行使管轄權。而黎智英的不斷呼籲，實際上對美國對香港的制裁起着「重要幫兇作用」；加上美國政要在他被捕後發聲，「施壓港府放人」，「凡此種種，難道還不足以啟動第五十五條的相關規定？」亦因此有港人呼籲「駐港國安公署完全可以依法果斷出手介入此案，這有充足的法律依據。」

同日，香港親中的《大公報》在第三版要聞版亦狙擊黎智英，在題為《黎智英密會攬炒派或違保釋條件》一文中引述有政界人士指出，「黎智英近日頻頻在家中與攬炒派頭目密會，無法保證他不會違反保釋條件中『不得直接或間接與境外機構、人員進行敵對國家的行動』的規定，呼籲香港特區維護國家安全委員會和駐港國安公署及時出手，撥亂反正」。

不過，該報的報道沒有提及黎智英在過去三天的保釋期內會晤了什麼人。本台在互聯網搜尋器上亦找不到他保釋期間與人會晤的信息。

被視為民主派支持者的黎智英，本月3日起先後被控涉嫌違反欺詐罪和《港區國安法》中的勾結外國或境外勢力罪，一度不準保釋的他，本月23日獲準保釋候審，條件包括現金及人事擔保共1030萬港元，除了不得離開住所，更被禁言，不可接受傳媒訪問和上網發布評論或信息。