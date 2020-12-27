香港1武肺病人染18人 醫院爆疫 專家稱現仍可控

醫護人員在香港抵抗武漢肺炎近一年時失守，一名超級傳播老婦入院時未能檢測出已受感染，其後更因病況和病房情況而三次轉房，導致最少11名病人和7名醫護人員染疫，其中一人病情危殆，爆發了疫情下最大規模的院內傳播。專家估計，現時情況仍然可控，但由於其中一名染疫者是抽血員，需到不同病房抽血，不排除會有更多人受感染。

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香港第四波武肺仍未放緩，昨(26日)天便新增予53宗本地和6宗輸入個案，令感染武肺的總人數累積至8540人，造成136人死亡。但更令人憂心的是爆發醫院感染群組。

導致位於九龍東的聯合醫院爆發疫情的，是一名84歲老婦，她入院前四天已發病，15日因糖尿病酮酸中毒經急症室入住深切治療室時神志不清，首次武肺病毒檢測呈陰性，其肺部X光片雖有病變，但神志不清者常有唾液倒流而引致輕微肺炎的情況，故此未有為她進行第二次檢測。她其後病情好轉，但因接收病房爆滿而需在只進行紓緩治療的病房、急症內科病房間轉換病床，結果，她曾停留的病格的病人均受感染，最終導致18名年齡介乎20至92歲的病人和醫護人員染疫，包括一名沒有戴上護目鏡而為她洗口和喂餐的護士，另一名受感染的病人則在出院後經社區測試確診。

政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇視察聯合醫院後表示，該名84歲超級傳播病者的病毒量甚高，其病毒很大機會是經空氣傳播給其他人，因為病人最初入住的病房雖然每小時6次換氣，但當中4次僅屬空氣循環，若有武肺病毒就容易傳播，但現時仍不能排除經過接觸或飛沬傳播等其他可能性。

他認為，情況現時可控，毋須為院內所有病人進行檢測，但就建建議院方在病房增加設空氣清新機；病人盡量不要調床；至於有肺部病變的病人，入院後情況無改善便必須進行第二次病毒檢測。