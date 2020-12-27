120名來自英國旅客今晚入境台灣官方嚴陣以待

今晚將有120名旅客從英國搭乘華航班機抵達台灣，這是台灣23日對來自英國旅客加強防疫措施以來，最大的一批英國入境旅客，疫情中心嚴陣以待，決定採取最高防疫標準。

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目前各國陸續針對變種病毒祭出嚴格防疫模式，全球已有五十多個國家禁止英國航班起降；日本政府宣布，從28日起到明年一月底，禁止外國旅客新入境申請；香港則要求外籍人士入境居家檢疫21天。

台灣從12月23日起對英國入境者加強防疫措施後，已有26位旅客從英國入境，官方表示，今晚的120位旅客抵達機場後，會有特殊引導動線，帶他們進入候機樓，過去14天內有癥狀者將當場采檢，分析有需要者會立刻後送就醫，其他的人就直接送到集中檢疫所隔離並采檢。

官方透露，將由六輛巴士統一載運旅客前往北部地區幾個不同的檢疫所，集中檢疫14天，載運途中，車上將採取間隔一個座位的「梅花座」；14天後將再采檢一次，呈現陰性才能結束隔離。

指揮官陳時中向旅客喊話說，「進入集中檢疫所不是懲罰，是為了讓家人更安全」。在這之前，台灣人從國外回到台灣，只要在機場沒有癥狀，可以由家人接機，直接回家隔離檢疫14天，也不需要采檢兩次。

至於機上人員的防疫安排，台灣官方表示，在機上座位可能會有梅花座，因為本來飛機可坐更多人，但是現在就只坐了120人。

長榮航空倫敦航線從23日起暫停營運，12月底前航班確定取消，未來營運班次視疫情發展而定。至於華航的倫敦航線也將依市場需求及疫情狀況調整。不少旅客擔心受英國疫情影響，明年一月恐怕沒有班機回台，紛紛趕在年底前搭機。

另外，長榮紐西蘭籍機長咳嗽不戴口罩以致造成同事感染及台灣的新增本土病例被免職之後，台灣官方決定，延長空勤人員隔離檢疫的時間，從機師三天、空服員五天，一律延長到七天，再加上出關前采檢，呈現陰性才能進入小區。