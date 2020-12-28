12 港人案受審將擇期宣判 英國外相：深表關切促公平審判

12名香港青年今年8月試圖偷渡台灣途中被中國大陸海警拘捕，涉案人員已被關押128 天。其中10人的案件12月28日下午於深圳鹽田法院開審。法院早前表示案件需閉門審理，但庭審當天院方回覆香港媒體查詢時，改口稱會公開庭審，但強調“旁聽名額已滿”。法院稍後通過網站宣布，將擇期宣判。對此，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）當天發表聲明指，中國必須堅持法治，尊重國際人權法的基本原則。

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綜合消息顯示，美國駐廣州總領事館周一早上發表聲明，指12港人是“逃避暴政”，要求中方放人。美國、英國、加拿大、葡萄牙、荷蘭和澳大利亞亦派外交官前往法院，希望入內旁聽，但至開庭時間，法院仍不準外交官進入。12名港人被拘留在內地至今已128日，從未獲與家屬或家屬委託的律師見面，家屬則批評當局漠視眾人法律權利，令外界擔心眾人能否獲得合理的法律保障與公平審理。

據香港電台報導，庭審當天，深圳鹽田法院對大門前的人行道圍起約 2 米高護欄，法院外的公告欄及宣傳欄都在護欄範圍內。護欄外還有路牌標示“道路封閉，行人繞行”字句，法院入口處有警員駐守。記者向法院查詢，人員表示有關案件依法公開庭審，可以旁聽，不過“旁聽名額已滿”。本月25日，12 港人部分家屬收到官派律師的電話通知，表示案件會在28日在鹽田法院開審。此前法院表示，12 港人案件是閉門審訊，家屬旁聽要先掙得法官同意。據家屬了解，審訊會以視頻形式進行。

美國國務院在回覆港台質詢時指出，美國駐廣州總領事館已按既定程序申請旁聽12港人案件。美方發言人強調，《世界人權宣言》第13條明確規定，每個人都有權離開任何國家。12名港人的遭遇令人震驚，當中有未成年人，他們自從8月被帶走以來，一直禁止接觸自己選擇的律師，亦無法與家人見面。美方發言人批評，北京持續消滅港人僅存的權利和自由，將黨的統治與法治錯誤連接起來，呼籲陸港政府遵守國際義務和承諾，尊重港人的人權和基本自由。

對此，中國外交部發言人趙立堅當天在記者會上回應指，中方敦促美方切實遵守國際法和國際關係基本準則，立即停止借香港問題干涉中國內政，立即停止干涉中國司法主權。庭審過後，法院在當晚6時半左右對外表示，“今日下午依法公開開庭審理案件，已聽取檢察機關、各被告及委託律師的辯護，本案將擇期宣判”。法庭並指，“部分港籍和深圳市人大代表、政協委員、新聞記者以及被告人親屬有在公開審訊當中旁聽。”

據港台報導，12名港人的家屬要求當局不要再以“擇期宣判”等理由，繼續無了期拖延。部分家屬表示，雖然法院聲稱公開審訊，但以旁聽席已滿為由，拒絕家屬、家屬委託的律師、記者，以及各國外交人員旁聽。官派律師亦拒絕接聽家屬電話及回應家屬的訊息。家屬認為，“今次絕對是不折不扣的秘密審訊，過程不公不義，是赤裸裸的政治逼害。”此外，英國外交大臣拉布通過推特表示，“深圳12人部分成員今天在深圳秘密受審，僅提前三天通知，無法接觸到自己選擇的律師。中國必須堅持法治，尊重國際人權法的基本原則。”

英國外交部另在聲明中引述拉布的話指，“我們對深圳12人成員今天被秘密審判，而他們的審判通知僅有3天深表關切。來自英國和其他一些國家的外交官試圖參加法庭訴訟，但被拒絕入內。”拉布說，“深圳12人無法接觸到自己選擇的律師，這進一步引發了關於在中國大陸獲得法律顧問協助的嚴重問題。我們期望中國堅持法治，按照國際人權法的基本要求，以公平、透明的方式進行審判。”