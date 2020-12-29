保釋中 黎智英辭任香港壹傳媒董事會主席兼執董

香港壹傳媒12月29日宣布，其創辦人黎智英辭任董事會主席兼執行董事，以便有更多時間處理其個人事務。該集團並宣布，現任非執行董事葉一堅，已獲委任為董事會主席。

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現年73歲的黎智英本月初被控涉嫌欺詐罪，並須即時還柙，其後他再被加控《香港國安法》下的“勾結外國或境外勢力危害國家安全罪”。黎智英上周向法院申請保釋獲批，但需遵守多項條件，包括在保釋期間不得會見外國官員、不得接受電視、電台或網上訪問、不得在紙本或網上發布文章、不得在社交媒體上發布信息等。

壹傳媒旗下的《蘋果日報》報導指，集團創辦人黎智英本月先後被控串謀欺詐以及勾結外國勢力，提堂後還柙20天，上周成功向高等法院申請保釋，是首宗國安法案件批準保釋。國安法指定法官李運騰當天以書面頒下決定理由，認為目前控方證據未夠強；而黎智英提供的保釋條件，已足夠令法庭信納他不會在保釋期間干犯危害國家安全行為。

壹傳媒行政總裁張劍虹表示，董事局成員變動，對公司營運及未來發展不會有重大影響。報導指，2014年黎智英因希望更多時間陪伴家人並進一步追求個人興趣，同年12月12日辭任主席及執行董事，即時生效。到2017年12月時，黎智英再獲委任為非執行主席兼非執行董事，2018年2月1日生效。到今年5月25日，黎智英再調任為執行董事。

據悉，葉一堅在新聞界工作逾40年，於2016年6月獲委任為壹傳媒非執行董事，由2016年6月至2018年1月曾任董事會非執行主席。他曾出任公司執行董事及行政總裁－印刷媒體，負責監督該集團於香港及台灣的報紙、雜誌及印刷業務，亦為《蘋果日報》社長。報導稱，葉一堅將與壹傳媒訂立為期2年的委任函，有權收取每年袍金20萬元，其與家人持有1283萬股公司股份，按壹傳媒星期二收市價0.26元計算，市值約333萬元。黎智英1990年在香港創辦壹傳媒集團。