12港人案家屬獲知明早宣判

12港人案當中10名成年被告，12月28日在深圳鹽田法院受審，法院傍晚表示擇期宣判，並指有家屬和港區人大代表到場聽取公開審訊。據最新消息顯示，有家屬當地時間周二接到官派律師電話，指其中10人將在30日10時30分宣判，而兩位未成年人的聽證日期尚待通知。

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據立場新聞報導，其中一名當事人鄧棨然的弟弟周二在香港電台《千禧年代》節目中表示，官派律師昨晚已經與家屬聯絡，並指各人已在庭上認罪，但未知何時再開庭。鄧棨然胞弟指，家屬對法庭未能即日宣判感到失望和憤怒。至於參與份協助家屬的香港大律師鄒幸彤亦在節目中指，對於院方聲稱案件公開審訊抱有質疑，又指按照中國大陸法例，由於案件未宣判，家屬不得探望當事人。

鄧棨然的弟弟表示，當初他和其他家屬都認為，案件很快能夠完成審訊程序，尤其是他們從官派律師口中已得知所有當事人都已經認罪，願意接受當局刑罰，對於法院仍然要擇期宣判，感到失望和憤怒，“覺得上面是用這樣東西無限期扣留，是一種折磨。”他重申，家屬一直希望到深圳旁聽，但是法院只在開審前3天才公布審訊日期，在14 天檢疫限制下根本無法即時聽審。

對於法院指有家屬參加了聽審，鄧棨然胞弟稱，已經詢問所有當事人家屬，都無收到有關消息。他介紹稱，家屬都是從公開渠道得知案件擇期宣判，並指“時間同方法都同公眾一樣”，沒有較早得知。他稱，官派律師則在晚上才致電給家屬，交代案件擇期宣判，而律師提供的信息都是指“他們好乖好合作，全部都認罪”，“讀完個稿好短就講完，再問他們什麼時候宣判，他們都說不知。”

此前，深圳鹽田法院在官方網站表示，依法公開開庭審理鄧棨然、喬映瑜組織他人偷越邊境，以及鄭子豪、嚴文謙等8人偷越邊境案。官媒中新社報導稱，法庭聽取了10名被告對公訴機關指控涉嫌偷越邊境犯罪的辯護意見，並聽取了公訴人和辯護人的控辯意見。鄧棨然、喬映瑜等10人當庭均表示認罪，希望法庭從輕處罰。