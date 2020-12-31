梵蒂岡在港非正式使團修女返回內地時被捕

路透社12月30日報導稱，梵蒂岡在香港的一個非正式使團的2名修女今年5月在中國大陸返鄉期間被捕，此後被軟禁並不得離境。有教廷人士認為，這起事件反映出北京當局希望關閉這個使團。香港教區高層也認為當局正在擴大對教區的控制，甚至試圖影響下一任主教的人選。

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報導引述三位知情神職人員的話透露稱，今年5月，在該傳教會工作的兩名中國大陸修女在回河北省探親期間被當局逮捕。這兩名40多歲的修女被拘留了三個星期，然後在沒有受到指控的情況下被釋放軟禁。據其中一位神職人員說，她們被禁止離開內地。同時，西方外交官說，中國安全人員近幾個月來加強了對該團的監視。

報導稱，此前相關消息沒有經媒體報道，但香港和梵蒂岡的高層神職人員都認為，這是北京希望關閉該使團的一個信號。它缺乏官方地位，因為梵蒂岡和北京還沒有建立正式的外交關係。雖然天主教神父有時會在大陸被捕，但 “修女被拘留的情況極不尋常，”另一位在大陸有長期接觸的神職人員說，“通常她們會被放走”。

據悉，天主教香港教區的核心成員也感受到了壓力，特別是在領導層方面。香港的高級神職人員告訴記者稱，北京正試圖擴大對該教區的控制，部分是通過影響當地下一任主教的人選，自兩年前上一任主教去世後，該職位一直空缺。他們說，“北京正在尋求將與羅馬教廷達成的一項兩年之久的協議應用於香港，該協議賦予中國政府在任命大陸主教方面的重要發言權。”

據梵蒂岡官員介紹，香港不包括在中梵臨時協議的範圍呢，因為香港享有“一國兩制下”的高度自治。但高級神職人員表示，隨着北京對香港施加更大的控制權，大陸神職人員一直在向香港的神職人員傳遞有關當局青睞哪些神職人員擔任主教的信息。知情人士稱， 以湯漢樞機為首的教區審查了香港天主教正義和平委員會10月23日發表的一篇有關中梵關係的聲明，刪去了聲明內有關內地地下主教蘇志民的部份。報導指，蘇是經梵蒂岡認可的河北保定教區主教，但不被中國官方承認，自 1997 年至今失蹤，生死未卜。

報導稱，現年81歲的湯漢樞機還告訴他的神父們不要發表過於政治化的佈道，並告誡他們應避免使用引起 “社會混亂”的語言。湯和所有主教一樣，對自己的教區擁有完全的行政權力。榮休主教陳日君樞機在回答路透社書面提問時表示，“我們正處於谷底--已經沒有言論自由了。”他說，“所有這些事情在中國大陸都很正常。我們正變得和中國其他城市一樣。”

報導指，除了現年88歲的陳日君樞機外，所有接受採訪的教會領袖、當地神父和教友都拒絕透露姓名。“對於你說的任何一句話，”陳日君說，當局“可以說你觸犯了國安法”。香港行政長官林鄭月娥辦公室在一份書面聲明中表示，香港居民的權利和自由，包括宗教自由，都受到基本法和國安法的保障。

中聯辦則沒有回答相關的置評請求。中國外交部亦沒有回答有關修女身份的提問。當被問及中方是否試圖關閉梵蒂岡在香港的非官方使團時，該部門表示，“據我們所知，梵蒂岡沒有在香港設立任何官方代表機構。”