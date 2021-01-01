香港泛民團體元旦汽車巡遊，要求釋放政治犯，重申五大訴求

新冠疫情的限聚令，以及港區國安法雙重壓力下，香港民間團體自1997年香港主權移交以來每年舉行的元旦大遊行，今年無法舉行。但香港民間人權陣線和許多泛民主派團體新年第一天依然組織了汽車巡遊，民主派區議員均參與活動，聲援因為參與抗爭活動而遭遇司法終究的港人，以及在中國內地因為公民活動而遭遇政府打壓的人士，同時呼籲港人“毋忘初心”，堅守信念，與手足同行。香港支聯會主席李卓人先生接受本台電話採訪時，對香港如今也有政治犯深感悲哀：

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李卓人：首先香港人被剝奪了遊行的自由，另一方面，在沒有遊行的情況下，我們把今年活動的主題“釋放政治犯”，寫在我們在每個區展示出的幾十個橫額上。以前我們喊“釋放政治犯”都是為大陸的政治犯，但現在香港也有政治犯。過去一年有一萬人被拘捕，兩千多人被檢控。這明顯是一個新的情況，法律成為鎮壓的工具，用法律來鎮壓遊行和表達的自由。很多人都因為參與抗爭運動就被抓、被檢控。所以，我們今年的活動主題就變成“釋放政治犯”，這很可悲。這反映出香港現在的真實情況就是：我們的很多手足變成了政治犯，因為政治原因被檢控。“

”我們感覺，在街上，很多市民都回應我們的“五大訴求，缺一不可”的口號。我們在很多街區宣傳“釋放政治犯”主題，也得到很積極的回應。所以，我們覺得，香港人不會忘記去年的 運動，也不會放棄我們的民主自由。當然，國安法通過之後，他們用國安法令香港人恐懼，令香港人不可以去遊行，不敢表達。但我們之所以今天一定要表達這個訴求，就是希望香港人不要放棄。我們很多民主派的區議員都出來，在街頭簽名，在街頭展示“釋放政治犯”的橫額，表示我們堅持我們的訴求，不放棄。希望香港人，雖然現在因為有限聚令，很難出來，不可以集會，但我們可以發聲。”