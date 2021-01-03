港府抗疫建議 要市民暫時犧牲私隱 讓藍芽追查行蹤

香港創新及科技局局長薛永恆接受NOW電視台訪問時，透露“安心出行”應用程式（見圖，政府新聞處截圖）將加入備有藍芽自動掃描功能。換言之，使用該程式的市民，只要經過政府安置的藍芽發射站，所到之處的行蹤就會自動送入當局的資料庫，改善抗疫措施。

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薛永恆說：“我們就可以利用普通手機都有的藍牙科技。如果去到一個現場，我們會給予一些處所一個儀器，貼在‘安心出行’二維碼旁邊，一經過儀器便會自動掃瞄，這其實也與我們一向所說的，我們會按步就班，在科技上不斷尋找更好的方法。”

根據港媒報導，薛永恆表示，他明白市民關注個人私隱問題，但在抗疫之路下，市民應短暫放下對私隱的考慮，並好好利用科技去記錄行程，從而協助找出潛在感染風險人士。

香港目前有6萬多個處所已展示安心出行二維碼，讓市民自行掃描記錄行程。薛永恆重申，巿民可自願下載應用程式，政府不會取得用戶的資料，對個人私穩有保障。

所謂“安心出行”，是一手機程式，用戶在下載之後，可以在上述6萬多個處所自行搜描紀錄行程，如加上藍芽功能之後，市民毋須搜描二維碼，手機自動透過藍芽即可披露行程。目前香港已有1.8輛的士的司機安裝了“安心出行”，以便追查乘客和司機的出行紀錄。

此外，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，早前與大陸專家交流後，政府推動同一幢大廈出現兩個單位居民確診，便要整幢大廈的居民進行強制檢測，正正是參考大陸的做法，而大陸其實更嚴格，只要有一宗個案，已進入“戰時狀態”一樣。

許樹昌說，政府或將採取的另一個措施，就是追蹤兩層密切接觸者，即密切接觸者的密切接觸者，對第二層人士進行檢測，“不需要將他們隔離檢疫，但至少14日內要進行兩次採樣。不是單靠衞生署，可能就是要借調其他部門。”他透露，食物及衞生局正討論“跨部門”協助的可能性，如考慮從入境處和海關等部門找來人手，協助追蹤第二層密切接觸者。

就早前公家聯合醫院出現院內爆發，醫院管理局正考慮為公立醫院所有醫護人員進行定期檢測，當中照顧長者的醫護人員會優先進行，預料會在一至兩個星期內落實。

醫管局行政總裁高拔升昨日稱：“今次懷安科病房，（病人）抵抗力較差、影響都會較大，那些同事可能做檢測會是第一步最快做。始終公立醫院服務量大、運作都複雜，我想要些時間研究。”