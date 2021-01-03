10被囚港人部分家屬不管衙門森嚴 今上深圳試圖探監

資料圖片：全球展開聲援“送中12港人”活動，以香港為最後一站，圖為英國站的網上宣傳海報。（網上截圖）

因被控偷越邊境而被判入獄3月年至7月不等的10名港人，其中18歲學生郭子麟和29歲測量員李子賢的家屬，不管官方說法不一、程序混亂，決定今（3日）北上，試圖能夠探望在深圳收監的兩人。

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協助12港人家屬的鄒家成指，大部份家屬因大陸司法不公和缺乏透明度，看不到上訴成功機會，甚至擔心當事人服刑完結，上訴也未有結果，故傾向不上訴。其中兩名在囚港人的家屬思念心切，今日將到深圳，希望可儘快探監，與闊別四個多月的親人見面。部份官派律師向家屬指有視像探訪安排，但沒提供細節。

12港人被控偷越邊境案，廖子文和黃臨福因事發時未滿18歲而轉交香港警方處理，其餘10人中鄧棨然及喬映瑜組織他人偷越邊境罪成，分別判囚三年及兩年，其餘李宇軒等8人因偷越邊境罪被判囚7個月。

鄒家成告訴蘋果日報，現時大部份家屬傾向不上訴，寧願親人儘快完成刑期，一來可讓家屬探監，二來未知一旦上訴手續要搞多久，更重要的是對大陸司法沒有信心，“大部份家屬都傾向（親人）服刑、不作上訴……因為（內地）司法體系看不到上訴後的法律保障，也不覺得可以減刑，家屬不想搞這些行政東西，覺得很煩，不知道搞多久，可能覺得坐完（監）還未能搞掂上訴，此外，內地司法一來不公平，二來很反覆、沒透明資訊，令大家唔想上訴”。

多名家屬希望可儘快探監，部份人今日起行。鄒家成指，郭子麟的家屬和李子賢的媽媽，今日在香港索取武漢肺炎病毒檢測報告後便起行到深圳。但鄒指現時探監資訊極混亂，例如家屬拿着香港檢測報告到深圳的安排，如何處理這份報告，程序已經不清楚。

鄒家成又透露，有官派律師透露有視像探訪安排，但沒有詳情，“到底要家屬去了深圳，先有視像方式，還是香港都已經可以做到視像探訪呢？”他指有家屬因此決定先到深圳完成14日檢疫，為親身探監或在內地進行視像探訪做好準備。

有大陸律師分析，10名在囚港人上訴空間非常少，未來都不會有什麼改變。他指，8名刑期較短的港人若不上訴，由於已扣押多時，刑期剩餘不足三個月，料會在鹽田看守所服刑，監獄管理局可通過協調，讓親屬進行遠程視像探視。

律師指，一般來說，被告送到監獄後一個月，監獄會通知家屬，內地家屬可申請會見，但今次案件由於涉及香港家屬，他們本來直接到監獄申請會見便可，但如今說不準，故他建議家屬先透過入境處跟內地有關方面協調探訪安排，否則若人已在內地，會耽誤很多時間。