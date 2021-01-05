國安竊聽幾近「無皇管」 專員稱無權監察 警員犯錯難免

香港執法人員截聽須按《截取通訊及監察條例》向法庭申請手令及接受法定專員監督及複核，但專員表示，他無權監察或覆檢執法機構就涉及《港區國安法》而進行的截取通訊行為，因為所有涉及國安法的截取通訊及秘密監察都非由專員處理，他亦不便評論涉及國安法的截取通訊做法。

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根據由中國人民代表大會常委會為香港訂定的《港區國安法》及港府為此制訂的實施細則，警員只須向特首申請並獲准後，便可對懷疑涉及危害國家安全犯罪的人士進行截聽和秘密監察，而負責監督的，則是由特首出任主席的維護國家安全委員會，有「自己監察自己」之嫌，而傳媒向警方查詢國安處向特首申請截取通訊及秘密監察的次數，警方亦表明，不會公開有關調查及行動細節。

不過，特首林鄭月娥今(5日)早出席會議前表示，《港區國安法》賦予特首核准截取通訊的權力，強調會非常謹慎地行使有關職能，而在行使權力關程中，亦須面對與截取通訊專員「非常相近」的制約。

截取通訊及監察事務專員石輝昨午在發表2019年周年報告時被問及專員能否監察有關國安的截聽時表示，任何涉及港區國安法的案件或調查均不屬於《截取通訊及監察條例》的監察範圍，他無權監察或覆檢負責執法的機構的截取通訊行為。至於特首是否一名適合批准截聽的人選，石輝表示不便評論，認為應由特首或維護國家安全委員會回答。

他又說，人為錯失是人之常情，「在《港區國安法》下的截取通訊應如何運作，警方可能有不小心，我不適宜評論。」根據過往的周年報告，時有執法人員因「警覺不足」或不小心而違規。石輝又指，如果專員須處理涉及國安法下的截取或監察，工作量可能會過大，形容要分工合作，但他樂意與相關執法機構分享經驗或提供意見。

根據昨天發布的截聽周年報告，執法機構2019年提出1314宗截取通訊申請，只有4宗被拒，另有25宗秘密監察申請亦全部獲批；在授權的截取及秘密監察行動中，有170宗個案可能涉及法律專業保密權數據，5宗個案可能取得新聞材料。各項竊聽和秘密監察行動最終導致316人被捕，人數比之前兩年高。

另外，在千多宗截聽個案中，有16宗違規或異常事件，主要涉及執法人員大意，全部不涉及別有用心或用心不良，但其中一宗個案，執法人員因屢次犯錯而被調離職務，作為主管的她，因誤解授權條款而進行未獲授權的監聽，令目標人物不在指明處所期間被監察。而在內部檢討中，兩名高級人員亦因不熟悉監察職務而未能發現出錯，石輝認為，檢討過程不可取，情況令人擔憂。