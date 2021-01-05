香港防疫措施料延至2月中的春節假期 官員不排除再收緊

香港上月有2532宗武漢肺炎確歲病例，創單月新高，本周仍維持每天新增約五十宗確診病例，風險未退，港府表明，會維持現行的社交距離限制多兩星期，即延至本月20日，食物及衛生局長陳肇始預料，布關措施在2月12日開始的農曆新年前放寬的機會不高，如疫情大幅度反彈，更會進一步收緊。

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上述消息是港府在朝令夕改的實體疫情記者會上宣布。港府3日晚宣布，把每天舉行的疫情記者會改為網上進行，被七個傳媒組織聯署炮轟意欲篩選問題，要求恢後舊制；而防疫專家亦紛紛質疑當局的理據不足，網上進行不利推動市民防疫，結果港府在不足20小時後更改決定，繼續以實體記者會公布疫情，表明在未解決語音提問的技術問題前，不會把記者會改為網上進行。

香港昨(4日)天新增53宗確診武肺個案，行政長官林鄭月娥今(5日)早表示，新一波疫情的確診數字在過去一段時間有下降趨勢，但幅度緩慢，過去7天的每天確診本地個案大約45宗，源頭不明個案約佔三成，反映防疫措施有成效，但距離「清零」目標或社會恢復正常仍有距離。而食衛局長陳肇始昨在記者會上已表示，會維持現行社交距離措施兩星期。

另外，自上月2日起開始的停課措施亦會延長至農曆年假。不過，停課措施會由下周一起略為放寬，容許學校在做好衛生防護工作的大前提下，每半天安排不多於六分之一的學生回校上課，當中，中學可安排上、下午兩批不同學生授課，而小學則只限上午在校。

不過，多名傳染病專家均反對現階段複課和放寬社交距離措施，因為去年9月底複課後首日，便有9宗確診個案，但香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目表示，容許部分有需要學生回校面授，在有人數限制及適當防護措施下，問題不大。他亦認同食衛局長陳肇始的預測，料疫情反覆，農曆年假放寬社交距離措施機會不高。

面對有限度放寬措施，不少學校表示，會先安排高年級學生回校上課，因為有關學生需要參加全港性公開評分試，且課程較艱深，需要面授，而學生自理能力也較高，傳染風險較低。